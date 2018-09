Nu mai puțin de 44 de operații a suferit micuța Kassandra, în vârstă de doar 12 ani, fetița pe care fostul internaţional Iosif Rotariu și soția lui, Dana, au adoptat-o. Practic, i-au salvat viața. (Super oferta de angajare) Bunica micuței a supus-o unor chinuri inimaginabile, până la vâsta de patru ani, atunci când Kassandra și-a găsit adevăratul cămin. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are vești de ultimă oră despre starea de sănătate a fetiței.

A suportat, cu stoicism, nu mai puțin de 44 de operații de remodelare și nu numai, iar medicii sunt optimiști în privința recuperării Kassandrei. Și vor urma alte intervenții chirurgicale, până când micuța se va opri din creștere. Semnele sunt, acum, cât se poate de bune. Fetița adoptată la vârsta de patru ani de către Dana și Iosif Rotariu a terminat programul de fizioterapie și kinetoterapie, care a durat o lună și a fost început în iulie. Asta pentru recuperarea și dezvoltarea masei musculare. (CITEȘTE ȘI: OTRĂVITĂ CU ACID ŞI ARSĂ CU ŢIGARA, KASSANDRA A MAI DEPĂŞIT UN OBSTACOL. CUM ARATĂ FIICA LUI IOSIF ROTARIU DUPĂ… A 44-A OPERAŢIE)

”După multe și grele operații, am început programul de kinetoterapie și fizioterapie! Sperăm din tot sufletul să fie de bun augur și să le suportăm cu stoicism până la capăt, pentru că urmează alte operații”, a fost mesajul Danei Rotariu. (Cât câștigi dacă faci videochat?) Dar vestea cu adevărat uriașă este aceea că fata de 12 ani a trecut pentru prima dată pragul școlii. Kassandra este, începând cu această toamnă, elevă în clasa I, la o școală din Timișoara.

Aceeași Dana Rotariu dezvăluia, la începutul acestui an, progresele uluitoare pe care le-a făcut micuța cu o voință de fier. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) “Acum calcă bine, nu mai trebuie pantofi ortopedici. Putem să-i cumpărăm orice ghetuţe, dar să băgam înăuntru talonete de trei centimetri. Dar nu se va mai vedea diferenţa. Vom merge la un control să vedem ce facem cu degetele de la picior. Degetele de la piciorul care era mai mic cu 11 centrimetri nu au crescut normal. A plâns la ultimul control după ce a văzut diferenţa. Acum conştientizează cum arată”, declara Dana Rotariu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (VEZI AICI: MĂRTURII SFÂŞIETOARE! Soţia celebrului Iosif Rotariu ne-a vorbit despre a 44-a operaţie a Kassandrei:”Nu ştiu cât va mai rezista! Îmi e frică să nu cedeze…”)

“Am fost în Franţa, la un control, să vedem dacă s-a prins bine proteza. Au schimbat o proteză pe care o avea de la şase ani, iar acum, la 12 ani, i-au pus una de adult. S-a prins bine. Ne-a zis că o înţeapă inima şi am fost, de asemenea, la un control. Ne-am speriat foarte tare, nu s-a simţit deloc bine. Am făcut acest control pentru a afla dacă mai are voie să facă operaţii. A ieşit bine şi la inimă. A făcut, sărăcuţa, 44 de operaţii până acum. De la atâtea intervenţii te dor toate oasele, mai ales că ea are osteomielită cronică. A decurs bine. La mânuţe este marea problemă. Nu are claviculă, nu are umeri, nu are coate, nu are nimic. Mânuţele trebuie făcute în totalitate. Este posibil să aşteptăm până la 18 ani, când se opreşte din creştere şi atunci îi vom pune definitiv protezele. Ea nu are oase”, mai dezvăluia, plină de emoție, Dana.

Bunica a ieșit din pușcărie

Iosif Rotariu şi soţia sa au adoptat-o pe Kassandra când aceasta avea doar patru anişori. Micuţa fusese arsă în nenumărate rânduri cu ţigara şi otrăvită cu acid, iar la un moment dat aruncată de la fereastră chiar de către bunica ei. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti) De asemenea, pe lângă chinurile la care a fost supusă, fetiţa suferă şi de o boală a oaselor, care îi distruge articulaţiile. (NU RATA: Otrăvită cu acid şi arsă cu ţigara, Kassandra a mai depăşit un obstacol)

Cu toate acestea, Kassandra pare să îşi revenit, iar acum e un copil vesel, mereu cu zâmbetul pe buze, chiar dacă a trecut prin încercări grele. Fostul fotbalist i-a oferit o viaţă normală, în care să se poată bucura, aşa cum e normal, de copilărie. Bunica fetei nu a rămas nepedepsită. Ea a primit opt ani de închisoare, din care a executat doar şase. A reuşit să scape mai repede din spatele gratiilor pentru că a avut un comportament „exemplar” cât timp a fost închisă. Imediat ce a fost eliberată, femeia a plecat din România.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)