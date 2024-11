Vești proaste pentru Honorius Prigoană! Adriana Bahmuțeanu a avut prima victorie în instanță

Adriana Bahmuțeanu trăiește un adevărat calvar de când Silviu Prigoană a murit. Băieții ei au rămas în vila tatălui, alături de frații mai mari. În zadar a încercat jurnalista să-și ia copiii, căci nu a reușit și a ajuns în sala de judecată. Se pare că ziarista a avut prima victorie în instanță, în fața lui Honorius Prigoană. Vedeta de televiziune a vorbit pe șleau despre clipele de groază prin care este nevoită să treacă, pentru că nu-și poate strânge copiii în brațe.

Adriana Bahmuțeanu și avocata ei au ajuns în instanță, iar vineri, 22 noiembrie, cele două s-au prezentat în sala de judecată unde l-au așteptat pe Honorius Prigoană. Fiul cel mare al regretatului Silviu Prigoană nu s-a prezentat, ci l-a trimis pe avocatul său. Jurnalista vrea să-și recupereze copiii din vila fostului ei soț. Când instanța a decis că este custodie comună, adică a lui Silviu și a Adrianei, domiciliul băieților a fost stabilit la casa tatălui. Doar că, după moartea acestuia, vedeta TV vrea să-i ia pe cei doi băieți.

CITEȘTE ȘI: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt împreună! Cei doi nu s-ar fi despărțit: „Silviu Prigoană a aflat…”

„A fost în sală avocatul lor. A venit în sală, era vizibil obosit și a susținut că totul e bine, că nu există nici o urgență, copiii merg la școală și din motivul ăsta pot fi lăsați acolo până se pensionează. Ce rost mai are să-i văd, eu ca mamă, să-i țin în brațe, să-i consolez, după ce le-a murit tatăl.

CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU PRIMEȘTE AMENINȚĂRI! GEORGE RESTIVAN RUPE TĂCEREA DUPĂ MOARTEA LUI SILVIU PRIGOANĂ

Avocata Adrianei Bahmuțeanu susține că au înregistrat deja prima victorie. Concret, luni la ora prânzului aceștia se vor revedea în sala de judecată pentru acest proces. Instanța a decis că urgența cererii făcute de Adriana este evidentă și nu poate aștepta.

„Azi a fost un termen foarte interesant. Zic eu, că am înregistrat o primă victorie, in sensul că deși s-a cerut amânare fără dată a judecării procesului, noi am cerut să se judece astăzi. Judecătorul a decis că azi nu este posibil, dar luni la ora 12 ne întâlnim aici pentru a se judeca procesul, astfel încât Instanța a considerat că urgența cererii noastre este evidentă și nu mai poate aștepta.

Cu toate forțele ne imobilizăm pentru data de luni. Am considerat că este un termen foarte lung, fiind niște copii singuri, pentru că nu știm, mama nu are acees, așa că am cerut inițial pentru azi, însă ni s-a dat termen pentru luni.

Domnul avocat a susținut că se poate vedea din dosarele de la Protecția Copilului care a venit la fața locului faptul că minorii sunt foarte bine. Dânsul sugerează sau partea adversă că DGASPC ar putea decide să aibă autoritatea absolută dacă copiii erau bine și stăteau și se uitau la televizor”, a spus avocata jurnalistei.