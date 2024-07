„Veti vedea în urma analizelor, Andrei Versace nu era omul care să consume droguri.” Declarația care zguduie showbizul!

Moartea lui Andrei Versace, în vârstă de 37 de ani, este învăluită în mister, iar anchetatorii încearcă să pună cap la cap probele pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Oamenii legii au formulat deja o primă ipoteză conform căreia acesta s-ar fi drogat înainte să ajungă acasă, iar efectul letal s-a produs acasă. Totuși, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi susține că influencerul nu ar fi consumat substanțe interzise.

Sâmbătă, 20 iulie, Andrei Pârvan, cunoscut în mediul online drept Andrei Versace, a fost găsit fără suflare în propria locuință. Agentul de pază al complexului rezidențial, unde locuia influencerul, a simțit un miros înțepător din interiorul apartamentului și a alertat autoritățile. Ușa era încuiată și a fost nevoie de ajutorul unui echipaj de descarcerare din cadrul ISU București-Ilfov pentru a intra în casă.

Citește și: ANDREI VERSACE, AMENINȚĂRI ȘI INJURII LA FOC AUTOMAT LA ADRESA CELEBRULUI INTERLOP. DROGURI ȘI PUTERE! DEZVĂLUIRI PERICULOASE

Unul dintre prietenii lui Andrei Versace a ieșit public și a făcut dezvăluiri tulburătoare în cadrul unei emisiuni televizate. Deși oamenii legii iau în considerare varianta ca influencerul să fi murit în urma consumului de substanțe interzise, apropiatul acestuia susține că el nu se droga.

Mai mult decât atât, tânărul a mărturisit că cel numit „Regele fițelor” nu avea conflicte cu nimeni. Totuși, Andrei Versace aruncase cuvinte dure către un interlop, pe rețelele de socializare, cu 10 zile înainte să se stingă din viață.

„Acum undeva la 4 sau 5 zile am stat de vorbă cu Andrei. Am și niște mesaje vocale între mine și el. Îmi spunea: «Ce să fac prietenul meu, am început să îmi revin». Adică era pe drumul cel bun. (…) A avut niște decăderi în afaceri și nu era mulțumit de chestia asta. (…) Veți vedea in urma analizelor, Andrei Versace nu era omul care să consume droguri.

Îl cunosc din 2014, am fost ca şi copilul lui. Din punctul meu de vedere este o moarte naturală pentru că Andrei era un om plin de viaţă. Până şi duşmanii îl iubeau. Nu avea la cine sa aibă datorii şi nu-l traumatiza nimeni. Avea o familie foarte bună, părintii îl iubeau, avea un frate”, a declarat prietenul lui Andrei Versace la Romania TV.