Viața bate filmul! Traian și Dacina, doi frați din Vâlcea, au fost abandonați la naștere. Ce s-a întâmplat cu ei, după 50 de ani

Doi frați români s-au regăsit după 50 de ani, tocmai în Canada! Au fost adoptați, când erau bebeluși, de două familii diferite și au ajuns să se întâlnească printr-o coincidență plăcută. Viața bate filmul în cazul lor, pentru că un simplu test ADN i-a unit și le-a arătat că sunt frați. Cum a fost posibil? Mulți rămân fără cuvinte atunci când le aud povestea!

Traian și Dacina au o poveste de viață ca-n filme. Destinul lor a fost presărat cu multe greutăți, însă în cele din urmă și-au găsit un rost departe de România. Au crescut în familii diferite și nici nu au fost aduși pe lume în același timp, ci la un an distanță.

Traian s-a născut în 1968, însă a fost abandonat în frig, pe iarbă, lângă o unitate militară. Norocul lui a fost un militar care l-a văzut la timp și l-a salvat. Întâmplarea a fost raportată la Miliție, la acea vreme, însă nu s-a aflat nimic. Traian a ajuns să fie crescut de sora militarului care l-a găsit. A avut o copilărie fericită, până-n adolescență când a aflat adevărul.

CITEȘTE ȘI: Povestea youtuber-ului care a DISPĂRUT după ce a revizitat o peșteră. Ce pățea când se apropia de ea

CITEȘTE ȘI: Povestea unei românce, parcă desprinsă din serialele turcești! Derya a fost dată unei familii din Turcia, când avea doar 7 zile

La un an distanță, Dacina era abandonată la Ploiești, în alt oraș diferit. A fost lăsată într-un parc, lângă orfelinat. „Directoarea orfelinatului mergea în pauză şi se plimba, a auzit un zgomot şi-atunci s-a uitat în iarbă sau ce era acolo, un spaţiu verde şi m-a găsit”, a spus și Dacina.

Dacina a fost adoptată, iar procedurile au rămas secrete. La începutul anilor 90, ea a aflat adevărul despre adopția ei, după ce părinții ei au murit. Cea care i-a povestit totul a fost bunica ei. S-a mutat în Canada, la începutul anilor 2000, împreună cu soțul ei și primul copil. În 2019, viața ei a luat o turnură neașteptată când a decis să facă un test ADN. S-a gândit că este cazul să afle dacă are probleme genetice sau nu, însă așa a aflat că are un frate.

Traian a aflat adevărul în adolescență de la mama adoptivă. „Erau momente când eram mai tânăr…erai supărat de chestia asta, cum adică m-au abandonat, ce fel de suflet au oamenii ăştia, abandonezi copilul pe stradă şi îl laşi să moară”, a adăugat bărbatul.

A plecat în Canada când avea 40 de ani, la fiul său, Victor, dar nu spera vreodată că-și poate găsi vreo rudă de sânge. În anul 2021, el a primit un cadou special de la soția lui: un test ADN.

„Când am văzut, cica ai o soră, aia a fost şoc. Eu am crezut că o să aflu despre părinţi, când mă gândeam soră, ok, înseamnă că e cu părinţi. A fost şocul foarte mare de fapt când am aflat că are aceeaşi poveste ca mine”, a continuat Traian.