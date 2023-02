Viața Vlăduței Lupău nu mai este la fel! Prin ce schimbări a trecut artista

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să adune alături de ea o comunitate mare de oameni care îi este alături la orice pas. Recent, cântăreața le-a dezvăluit celor care o urmăresc cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

Vlăduța Lupău are o relație deschisă cu fanii săi și este destul de activă pe rețelele de socializare acolo unde obișnuiește să îi țină la curent pe cei care o urmăresc cu ceea ce face. Artista le povestește admiratorilor atât despre momentele frumoase, cât și de cele mai puțin plăcute prin care trece.

Așa s-a întâmplat și recent, când Vlăduța Lupău a dezvăluit că nu se aștepta ca viața ei să se schimbe radical în ultima perioadă, mai ales de când a devenit mămică. Dacă până acum artista se trezea destul de târziu luni dimineața, mai ales după un weekend plin de evenimente, acum nu își mai poate permite acest „lux”.

„Săptămână frumoasă, dragilor! Vreau să vă spun că niciodată m-am gândit eu că lunea dimineața o să mă trezesc eu pe la 7, pe la 8, pe la 9, pentru că eu aveam un program destul de relaxant lunea, mă rog, și în orice dimineață până la 11-12 nu mă trezeam. Bine, asta nu înseamnă că sunt o putoare, pentru că aveam nopți pierdute de joi până duminică-luni. Ei bine, sunt forță, forță nucleară. În viața mea nu m-am gândit că o să se întâmple chestia asta și că o să mi se schimbe într-adevăr viața cu orele acestea de dimineață.”, le-a spus Vlăduța Lupău fanilor de pe Instagram.

Vlăduța Lupău: „Familia este ceva sfânt”

Recent, Vlăduța a lansat o nouă piesă, intitulată «Falsitate și păcat», prin care vrea să transmită un mesaj, pe cât se poate de „tranșant”, cu privire la ceea ce se întâmplă în viața de familie, în momentul în care intervine o a treia persoană.

„După cum știți, am lansat piesa «Falsitate și păcat» și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu”, a spus Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Instagram.