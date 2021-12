Vica Blochina, copilărie de coșmar. “Tata mă bătea! Eram tristă și nefericită” + Ce a spus de relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă

Invitată într-o emisiune difuzată pe YouTube, Vica Blochina și-a amintit, cu lacrimi în ochi, de copilărie, perioadă care a marcat-o profund. Aceasta a dezvăluit că era bătută constant de tatăl ei, care era un om violent. Blondina nu înțelege nici acum motivele pentru care era lovită, în condițiile în care era doar un copil.

Vica Blochina a povestit, la Kanal D, că a avut o copilărie grea, în principal pentru că nu se înțelegea deloc cu tatăl ei, care o lovea fără motiv. Lituanianca nu poate uita nici acum bătăile prin care a trecut pe când era doar o fetiță.

“Eram super tristă și nefericită și nu înțelegeam de unde vin aceste stări”, a spus, în primă fază, Vica Blochina.

Întrebată direct dacă era agresată de părintele ei, lituanianca a declarat, cu lacrimi în ochi: “Mă bătea. A fost foarte greu…”.

Ce spune despre relația cu Victor Pițurcă

Totodată, în cadrul emisiunii “În oglindă”, lituanianca a vorbit și despre mediatizata legătură amoroasă pe care a avut-o cu Victor Pițurcă.

“Asta a fost karma mea, să fac un copil cu un om însurat”, a povestit blondina.

Vica Blochina pleacă definitiv din România. “Mă mut în Statele Unite!”

Altfel, Vica Blochina a decis să părăsească pentru totdeauna România. Vrea să se mute în SUA, nu înainte să-și valorifice proprietățile pe care le deține în țara noastră. Blondina deja și-a scos la vânzare apartamentul de cinci stele din București, pe care l-a primit chiar de la tatăl fiului său, Victor Pițurcă.

“Eu mi-am scos deja apartamentul la vânzare. Are 150 de metri pătrați, patru camere și garaj cu două locuri. Îl dau cu 400.000 de euro. I-am fixat prețul. E situat central. Îmi doresc să mă mut din România! La anul mă mut în Statele Unite! Nu am vrut să plec până acum din cauza lui Edan, am vrut să-l pun pe picioare. Dar acum Edan e mare. Am afaceri noi cu gașca cu care tot plec prin vacanțe”, a declarat, săptămâna trecută, Vica Blochina.

(CITEȘTE ȘI: CUM A APĂRUT VICA BLOCHINA LA LOFT. ARE 46 DE ANI, DAR SE DISTREAZĂ CA O PUȘTOAICĂ)