Vica Blochina, mesaj umilitor pentru Oana Roman. Ce a putut să spună despre ea. E clar, se lasă cu scandal

Vica Blochina și Oana Roman nu îşi mai vorbesc, după ce blondina a făcut declaraţii halucinante despre partenera lui Marius Elisei. Aceasta a povestit în ce situaţii ar fi pus-o fiica lui Petre Roman, însă acest subiect părea încheiat. Se pare că, invitată recent în cadrul unei emisiuni TV, rusoaica nu s-a putut abţine şi a mai lansat un atac la adresa fostei sale prietene.

În urmă cu câteva luni, Vica Blochina ne dezvăluia cât de dezamăgită a fost de atitudinea Oanei Roman în anumite situaţii. Deşi fanii celor două sperau să se împace, încă de atunci blondina a fost vehementă şi a explicat că un astfel de lucru nu este posibil.

De cealaltă parte, Oana Roman nu a comentat prea multe pe tema acestui subiect, a explicat în schimb faptul că ea nu se ceartă niciodată cu nimeni, și asta pentru că nu este obişnuită să îşi spele rufele în public.

Invitată recent într-o emisiune TV, Vica Blochina a povestit foarte fericită că se pregăteşte să plece într-o super vacanţă alături de gaşca sa de prieteni. Blondina aşteaptă cu nerăbdare să ajungă într-o locaţie de vis din Thailanda, acolo unde celebrul Putin obişnuieşte să meargă.

Printre altele, fosta balerină nu s-a putut abţine şi a adus-o din nou în subiect pe Oana Roman. Aceasta a explicat faptul că ea îşi plăteşte această vacanţă, nu aşteaptă să primească ceva gratis aşa cum face fosta sa prietenă.

„Nu mă interesează răutățile și ce spune lumea. M-am postat pe Instagram și de acolo pleacă totul. Acum plec în Thailanda o lună și vreau să fiu asistenta ta de la distanță. Merg cu mai mulți prieteni. Cred că sunt un om mișto, am mulți prieteni. Am închiriat o casă, un palat unde stă și Putin. Avem cinema, teren de tenis, spa, tot ce trebuie. Nu sunt materialistă. Îmi place viața confortabilă, dar nu fac orice pentru bani. Muncesc foarte mult. Nu ar fi rău să fie așa cum crezi. Cum ai vrea să fiu, ca Oana Roman pe barter? Am bani munciți și îmi permit. Ce nu îmi permit, își permite iubitul. Muncesc mult, nu stau acasă, plec dimineața și stau până seara târziu.”, a explicat Vica Blochina.

De unde a pornit scandalul între cele două

Deranjată de atitudinea Oanei Roman, Vica Blochina a hotărât să dea cărţile pe faţă şi să nu mai ascundă scandalul pe care l-au avut. Astfel, vedeta a dezvăluit de la ce a plecat totul.

”Totul a început la ziua mea, atunci când Marius s-a îmbătat foarte tare, a început să înjure invitații mei, inclusiv pe Oana. A primit bătaie de la un invitat și a fost dat afară de la eveniment. Din acel moment, Marius i-a interzis să mai vorbească cu mine, dar nu mi-a spus motivul.

După ce a plecat Marius, cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci «fata bună» iar s-a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani.

Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău.

Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, a declarat Vica.

Însă asta nu e tot. Blondina a povestit pentru CANCAN.RO cu lux de amănunte situaţiile nefericite prin care ar fi trecut cu fosta sa prietenă.

Sursă foto: Instagram