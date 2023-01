Vica Blochina, în lacrimi la Survivor România 2023: „Fiul meu nu mai vorbește cu mine”

A fost dat stratul competiție „Survivor România” 2023. Concurenții au făcut cunoștință deja cu jungla din Dominicană, dar și cu primele probe al concursului. Cu emoții și neîncrezători, Războinicii și Faimoșii s-au aventurat pe traseu. Nu toți au avut parte de un început prea ușor, iar pe unii emoțiile și gândurile negre i-au copleșit. Vica Blochina a izbucnit în lacrimi chiar înainte de a intra pe traseu.

La 47 de ani, Vica Blochina a plecat în jungla Dominicană pentru a le demonstra tuturor că vârsta este doar un număr și că poate avea performanțe extraordinare pe traseu. Însă, chiar înainte de a începe prima probă, Vica nu și-a putut stăpânii emoțiile și lacrimile i-au umplut ochii.

Înaintea jocului, toți concurenții au avut un moment al lor și au trebuit să se prezinte. Atunci când rândul a ajuns la Vica Blochina, blondina cu greu și-a putut stăpâni emoțiile, mai ales că plecarea sa de acasă nu a fost una prea ușoară. Aceasta a mărturisit că fiul său nu și-a dorit ca mama lui să plece și chiar nu a mai vorbit cu ea.

„Am lăsat un copil acasă și sper din tot sufletul meu să le arăt tuturor că se poate și la vârsta asta să fii bun, să fii plin de viață și să fii foarte bun pe traseu. Îmi vine să plâng și am foarte mari emoții.

Copilul meu nu vorbește cu mine pentru că am plecat la această competiție. Nu a vrut să plec. M-am bucurat foarte mult pentru că am vrut să-l fac mândru pe el”, a spus Vica Blochina, cu ochii în lacrimi.

(CITEȘTE ȘI: CE STUDII ARE VICA BLOCHINA, DE LA SURVIVOR? ÎŢI VEI SCHIMBA COMPLET PĂREREA DESPRE CONCURENTA PRO TV)

„Îmi este frică”

Deși a pornit la drum cu mari emoții, Vica Bochina a reușit să se descurce bine și chiar a adus punct pentru echipa sa. Însă, chiar dacă și-a demonstrat că poate, blondina a mărturisit că este măcinată de multe frici. Aceasta a mărturisit că abia după ce a semnat contractul a văzut cât de dură este competiția și, chiar s-a gândit să renunțe.

„Am văzut episoadele după ce am semnat și am zis: nu mai vreau să merg! Tu ai văzut vreo femeie normală la vârsta mea să meargă la Survivor? Este prima oară în viața mea după ce am semnat când mă stresez pentru că îmi este frică de foarte multe lucruri”, a mai spus Vica Blochina.

Cei 12 Faimoși care s-au aliniat la star sunt: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Gheboasă, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Cei 12 Războinici care au spus „Da” provocorii din Dominicană sunt: Alexandra Porkolab, Alin Chirilă, Andreea Moromete, Andrei Krișan, Andrei Neagu, Codruța Began, Dan Ursa, Daria Chiper, Lucianna Vagneti, Maria Lungu, Răzvan Danciu și Robert Moscalu.

(VEZI ȘI: CÂT CÂȘTIGĂ VICA BLOCHINA ÎN URMA PARTICIPĂRII LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023, DE PE PRO TV: „PLEC PE BANI MULȚI”)