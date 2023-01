Ce studii are Vica Blochina, de la Survivor? Îţi vei schimba complet părerea despre concurenta Pro TV

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. În urmă cu ceva timp, ea a rememorat momente din viața sa, de pe vremea când era dansatoare în Melody, un club de fițe din București.

Deși este considerată una dintre cele mai frumoase vedete, blonda are la activ o diplomă de facultate cu care se mândrește. Unde a plecat Vica Blochina la studii, în urmă cu mai mulți ani.

Ce studii are Vica Blochina

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit de curând, Vica Blochina a povestit cât de mare este pasiunea sa pentru dans, însă necesită multe sacrificii. Totuși, educația a fost mult mai importantă pentru Vica Blochina, întrucât a părăsit România pentru a merge la studii tocmai în Cipru.

„Am renunțat la Melody pentru că am plecat în Cipru, la studii. Am studiat la Cyprus College of Tourism, după care am revenit în România, unde mi-am definitivat studile la Universitatea Bioterra”, a spus Vica Blochina, potrivit informațiilor apărute în presă.

Motivul pentru care Vica Blochina nu a mai dansat

Cât despre marea ei pasiune, vedeta a mărturisit că dansul mereu a reprezentat pentru ea o formă de artă și că experiența pe care a avut-o în clubul Melody a ajutat-o să cunoască persoane importante, dar și artiști cunoscuți.

„Pentru mine, dansul e o artă, fie că e pe scena Operei, fie că e street dance. Am dansat cu pasiune și mi-a plăcut ceea ce am făcut, iar etapa din viața mea pe scena clubului Melody din București a fost o perioadă frumoasă a tinereții mele. Am cunoscut multă lume, mulți artiști. Am avut experiențe, unele frumoase, altele triste, dar așa e viața”, a mai spus Vica Blochina.