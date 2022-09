Se spune că Vica Blochina (47 de ani) nu s-ar dezice de fotbaliști! Mai nou, între fosta iubită a lui Victor Pițurcă și Bănel Nicoliță (37 de ani) ar fi existat niște apropieri suspecte, iar gura târgului n-a mai contenit din susținerea afirmațiilor spumoase. Vica Blochina și Bănel Nicoliță, noul cuplu monden?! Nici pe departe. CANCAN.RO a luat legătura blondina, iar ea a elucidat misterul!

Lumea spune că cel mai nou cuplu din showbiz ar fi format din Vica Blochina și Bănel Nicoliță. Surprinzător… sau nu! Totuși, reporterii CANCAN.RO au punctat subiectul, iar Vica Blochina a comentat zvonurile în stilul caracteristic. Nu e loc de mai mult decât o prietenie între blondină și Bănel Nicoliță!

Cu toate că are un aspect fizic de invidiat, Vica Blochina n-a fost atât de „dată pe spate” de Bănel Nicoliță, așa că steagul prieteniei n-a fost înlocuit cu cel al unei altfel de relații.

„Ne vedem cam tot timpul”

Pentru CANCAN.RO, Vica Blochina a detaliat situația dintre ea și Bănel Nicoliță.

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la «Splash», ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Și cu Maria Constantin, cumva toată ediția asta a noastră, toți care am sărit atunci, am rămas prieteni foarte buni, într-un vibe foarte mișto.

Ne vedem tot timpul, avem grup pe WhatsApp și ne scriem tot felul de chestii, unde ieșim, ce facem, deci ne vedem cam tot timpul.

Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun. Știi care e faza? Eu am rămas șocată, de fapt îți dai seama că nu aveam ocazia să ieșim prin oraș cu Bănel înainte să plecăm la «Splash», dacă ne vedeam așa «Bună – Bună», dar la «Splash», dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume.

Incredibil. Îl oprește lumea pe stradă, trage de el, face poze, este extrem de iubit și extrem de apreciat”, a spus Vica pentru CANCAN.RO.

„Pur și simplu eram pe același vibe”

Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a continuat seria dezvăluirilor, descriindu-l pe Bănel Nicoliță, dar și experiența pe care au trăit-o la „Splash! Vedete la apă”.

„E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii și se vede că e un suflet bun. Pur și simplu ne-am împrietenit.

Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume. Ne-am susținut foarte mult, proiectul «Splash» a fost un proiect destul de greu, adică nu practici în fiecare zi, nu sari de la cinci sau zece metri în fiecare zi, în apă mai ales, îți dai seama.

Și cumva, noi am stat o săptămână împreună cu toții, ne-a unit chestia asta. Am avut emoții fiecare în parte pentru fiecare și cumva ne-a adunat Dumnezeu să fim pe același vibe cu toții.

Oricum, el fiind fotbalist s-a cățărat la zece metri, nu știu cum a reușit să facă treaba asta. Și avea și copiii în sală. Copiii lui au fost prezenți, a sărit și cu copiii… De asta a și câștigat, normal, că a fost foarte bun.

Oricum în ediția noastră eram toți foarte buni, mai puțin eu, chiar îmi e frică de înalțime.

Cred că datorită faptului că am fost cu oameni puternici și mișto în ediția asta m-am cățărat și eu la cinci metri și am sărit în cap”, a încheiat Vica Blochina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

