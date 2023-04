Între Vica Blochina și Oana Roman nu mai este cale de împăcare! Deși le lega o prietenie strânsă, care data de mai mulți ani, cele două au ajuns în relații reci. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cea care i-a dăruit un copil lui Victor Pițurcă a menționat că nu mai vrea niciodată să-i fie prietenă fiicei lui Petre Roman. Mai mult, blonda a susținut că a făcut eforturi supraomenești pentru Oana, însă cea din urmă doar a folosit-o. Vă prezentăm declarațiile exclusive în cele ce urmează!

Faptul că între Oana Roman și Vica Blochina a intervenit o ruptură a relației de prietenie nu mai este un secret pentru nimeni. Numai că, deși a trecut multă vreme de când cele două au încheiat legăturile, nu e nici urmă de reconciliere. Fosta balerină n-o mai vrea nici în ruptul capului pe fiica lui Petre Roman în cercul său de prieteni.

„Am făcut eforturi supraomenești pentru ea„

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, iar după spusele Vicăi Blochina, în trecut, atunci când se întâmpla același lucru, fiica lui Petre Roman se apropia de ea. În momentul în care între cei doi foști parteneri intervenea împăcarea, Vica era dată la o parte. Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cea care i-a dăruit un fiu lui Victor Pițurcă a menționat că Oana Roman n-a mai căutat-o după ultima ei separare de Marius Elisei, iar asta pentru că este o fată deșteaptă și știe că ambele au acum drumuri separate.

„Nu vreau să mai fiu prietenă cu Oana Roman niciodată. Nu am niciun resentiment față de ea, dar mie prieteniile pe interes nu-mi plac. Sunt destul de multe persoane care-mi sunt cu adevărat prieteni și n-am nevoie de prieteni doar pentru a se folosi de mine și după, când se văd cu sacii în căruță, îmi dau cu șutul în fund. Și nu s-a întâmplat o singură dată, ci de mai multe ori. Sincer, e o fată foarte deșteaptă, îmi făcea plăcere să stau cu ea de vorbă, are foarte multe calități, dar nu mi-o doresc în jurul meu ca prietenă. Nu am nevoie. Pentru că știu că și data viitoare, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, o să se folosească și după aceea, când se întoarce la Marius, cum s-a întâmplat și în trecut, nu mai are nevoie de mine. E ca și cum toate lucrurile pe care le-am făcut pentru ea i se cuvin. Nu m-a mai căutat după ultima despărțire de Marius. E fată deșteaptă, știe că nu mai avem același drum. Am făcut eforturi supraomenești pentru ea, sincer să-ți spun. Nu știu dacă cineva dintre prietenii ei a făcut ce am făcut eu pentru ea”, a spus Vica Blochina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

