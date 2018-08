Victor Ponta este primul politician care va fi subiectul unui „roast” în România! Anunțul a fost făcut miercuri (1 august) de actorul de stand-up comedy Micutzu, pe numele real Cosmin Nedelcu. „Roast”-ul este un tip de spectacol de comedie în care o celebritate este ţinta glumelor mai multor invitaţi, de obicei constând în comedianți.

Roast-ul lui Victor Ponta are loc pe 14 septembrie, iar locul şi invitaţii urmează să fie anunţaţi în aproximativ două săptămâni. Micutzu a mărturisit că el a fost cel care a insistat și că fostul premier s-a lăsat destul de greu.

Cum a acceptat Victor Ponta să fie subiectul unui roast

„Da, e pe bune. O să fie prezent. Am venit eu către el cu propunerea, pentru că m-a tot menţionat în interviuri după acel stand-up pe care l-am făcut, despre el şi Iohannis, care pare că l-a influenţat destul de mult şi cred că de aici a venit şi deschiderea către acest roast. Nu a acceptat imediat, a durat cam un an. Eu am insistat. O dată la câteva luni mai puneam o întrebare unor apropiaţi de-ai lui", a declarat Micutzu pentru adevarul.ro. O bănuială a actorului este că liderul grupării Pro România a fost de acord să participe la acest spectacol după ce a văzut show-ul de stand-up comedy „Despre Ponta și Iohannis", din 2014.