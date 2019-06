Victor Slav, prima fotografie alături de noua iubită! Ce bine le stă împreună

Victor Slav trăiește o nouă poveste de dragoste alături de… Roxana, femeia alături de care se află, acum, în Israel. Chiar dacă nu au apărut multe informații despre frumoasa care l-a pus ”pe jar” pe Victor, cei doi par a se simți foarte bine împreună, iar fanii așteaptă cu nerăbdare amănunte picante.

Este frumoasă, blondă și… misterioasă. Cel puțin deocamdată. Victor Slav a invitat-o să petreacă împreună cîteva zile, în Israel, iar Roxana a acceptat fără rezerve. Se înfiripă, iată, o nouă idilă în centrul căreia se află Victor Slav, iar lumea showbizului bifează încă un capitol sentimental.

Deocamdată, Victor Slav nu a postat nimic despre noua relație pe paginile sale de socializare, dar asta nu înseamnă că povestea de dragoste nu se derulează departe de privirile curioșilor.

Victor Slav a făcut încă o mărturisire intimă, iar Bianca Drăgușanu a răbufnit

Provocat de colegul său de prezentare Cătălin Cazacu, Victor Slav a enumerat cele trei lucruri care sunt importante pentru ei și care îl fac să se simtă un bărbat împlinit. “Atunci, eu rămân așa: sănătate, sex și călătorii”, a mărturisit fostul soț al Biancăi Drăgușanu. “Bianca, trei lucruri de care ai nevoie în viață, de care să fii fericită. Aceleași ca la Victor?”, a întrebat Cătălin Cazacu.

Auzind de ce are, de fapt, nevoie fostul partener, vedeta a răbufnit, subliniind că ea are alte priorități și a vorbit pe un ton ridicat: “Nu, bineînțeles că nu! Eu am nevoie de iubire, de sănătate și de copilul meu”. Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, are doi ani și șapte luni.

În timpul roast-ului de la “Vulturii de noapte”, Victor Slav a făcut o dezvăluire neștiută până acum despre perioada când era împreună cu Bianca Drăgușanu. “La începutul relației, îți purtam fotografia în portofel, după care mi-am dat seama că nu are niciun roast”, a spus prezentatorul de la Kanal D. “O ai și acum, stai liniștit!”, l-a întrerupt Bianca Drăgușanu, folosind un ton apăsat. “Dar am continuat totuși să îți țin fotografia în portofel ca să îmi amintesc de fiecare dată că în locul tău, aș fi putut să am un teanc de bani. Apropo, apropo, știi unde erau banii ăia de care mă tot întrebai? I-am ascuns în dulapul din bucătărie, minunată ascunzătoare! Nu te-ai gândi niciodată să cauți acolo”, a mai spus Victor Slav.

În prezent, Bianca Drăgușanu trăiește o poveste de dragoste plină de provocări alături de afaceristul Alex Bodi, care are două fetițe din relații anterioare.