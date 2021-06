Victoraș Micula și Andreea s-au logodit! Cine este iubita moștenitorului ”Frutti Fresh”

Victoraș Micula și Andreea, iubita lui, s-au logodit! Anunțul l-a făcut frumoasa blondină, pe Instagram. Cei erau împreună de ceva timp și se mutaseră împreună.

Andreea urmează un master la o facultate din Cluj-Napoca, iar de curând s-a mutat alături de Victoraș la Zurich, Elveția.

Tânăra este fiica unui om de afaceri orădean și a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În prezent, își continuă studiile, visul ei fiind să ajungă o avocată renumită în România și nu numai. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI DE COLECȚIE DE LA REȘEDINȚA LUI VICTORAȘ MICULA. URMĂRIT DE PROCURORII DIN ROMÂNIA, MOȘTENITORUL IMPERIULUI “FRUTTI FRESH” S-A “REFUGIAT” ÎNTR-UN CASTEL DIN ELVEȚIA)

În prezent, urmează un master – “Dreptul european și național al afacerilor” – la UBB Cluj-Napoca. Acest lucru nu a împiedicat-o, însă, să se mute alături de iubitul ei, Victoraș Micula, în Elveția, la Zurich, iar acum cei doi și-au anunțat logodna.

Logodnica magnatului Viorel Micula nu ar fi deloc deranjată că partenerul ei are o fetiță cu fosta lui logodnică, Ozana. Micuța a venit pe lume în urmă cu doi ani și jumătate. Blonda ar fi ferm convinsă că va avea un viitor alături de cel ale cărui “aroganțe” sunt cunoscute în toată România.

Andreea și Victoraș locuiesc la un hotel de 5 stele din Zurich

Victoraș și Andreea sunt cazați într-un hotel de 5 stele din Zurich, pe nume „The Dolder Grand”. Stabilimentul este deschis într-un castel și are prețuri de cazare care încep de la 2.600 lei (camera single) și pot ajunge până la 26.000 lei (apartamentul) pe noapte. Aici, moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” și iubita lui se relaxează contemplând lacul Zurich, Alpii sau pădurea din apropiere. Hotelul mai este prevăzut și cu un centru SPA cu o suprafață de 4.000 mp. În plus, restaurantul are 2 stele Michelin și servește bucătărie internațională.

Moștenitorul unei averi colosale

Victoraș Micula este cunoscut drept mare “consumator” de gadget-uri noi, telefoane scumpe și mașini. În urmă cu mai mulți ani, a fost imortalizat de CANCAN.RO în timp ce-și achiziționa un telefon de… 10.000 de dolari, un Vertu Constellation, pe care l-a plătit cash. (NU RATA: DE CE I-AU CONFISCAT POLIȚIȘTII ARMELE MOȘTENITORULUI IMPERIULUI MICULA)

În plus, Victoraș este cunoscut în lumea bună a Capitalei pentru sesiunile de shopping extravagante pe care le face, dar și pentru petrecerile fabuloase. A fost și cazul petrecerii de cinci stele organizată de fiul magnatului Viorel Micula cu ocazia creștinării fiicei sale, în urmă aproximativ doi ani.

În aceeași zi în care Micula Jr. și-a sărbătorit ziua de naștere, moștenitorul imperiului ”Frutti Fresh” și-a creștinat fiica, pe Sofia Victoria. După ceremonia emoționantă care a avut loc la Biserica cu Lună din Oradea, “prințișorul” a organizat o mega-petrecere la unul dintre cele mai luxoase localuri din oraș pe care-l deține familia lui.