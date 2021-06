Imagini de colecție de la reședința lui Victoraș Micula. Urmărit de procurorii din România, moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” s-a “refugiat” într-un castel din Elveția

Pe 27 mai, magistrații orădeni au refuzat emiterea unui ordin de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Victoraș Micula. Procurorii au făcut, însă, apel, care se va judeca pe 7 iunie, la Tribunalul Bihor. În tot acest timp, moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” se află în Elveția, la Zurich, și așteaptă decizia instanței într-un castel de cinci stele, acolo unde, susține chiar el, ar primi îngrijiri medicale pentru o problemă cu care se confruntă.

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, Victoraș Micula ar fi săvârşit un număr de 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, în decursul anului 2019. Acesta ar fi achiziţionat prin persoană interpusă arme letale, muniţie letală pe care le-a şi manevrat şi folosit, în condițiile în care nu deținea niciun permis de port-armă sau autorizaţie în acest sens. Totodată, moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” mai este acuzat şi la instigare la fals sub semnătură privată – 13 infracţiuni la număr. Victor Micula l-ar determinat pe un prieten de-al său, inculpat în dosar, să înscrie în fals că acesta a cumpărat pe numele lui respectivele arme, când de fapt beneficiarul acestora ar fi fost chiar el.

Victoraș Micula, două cereri de arestare preventivă

Astfel, Procurorii de pe lângă Judecătoria Oradea au cerut un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, solicitare refuzată de magistrați. S-a făcut, însă, apel care se va judeca pe 7 iunie. Și la începutul acestui an, Parchetul Bihor a cerut eliberarea unui mandat de arestare pe numele lui Victoraș Micula, într-un dosar în care este suspectat că ar fi participat ilegal la o percheziție a poliției și că ar fi intrat în baza de date a MAI fără acord. Și această acțiune a fost respinsă de instanță.

S-a retras la un hotel de 5 stele din Zurich

În tot acest timp, Victoraș Micula este cazat într-un hotel de 5 stele din Zurich, pe nume The Dolder Grand. Stabilimentul este deschis într-un castel și are prețuri de cazare care încep de la 2.600 lei (camera single) și pot ajunge până la 26.000 lei (suita) pe noapte, anunță wowbiz.ro. Aici, moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” se relaxează uitându-se la lacul Zurich, la Alpi sau la pădurea din zonă. Hotelul mai este prevăzut și cu un centru SPA cu o suprafață de 4.000 mp. În plus, restaurantul are 2 stele Michelin și servește bucătărie internațională.

În Elveția, Victoraș Micula se află încă de anul trecut. La momentul respectiv, a dezvăluit că, trebuie să locuiască acolo pentru câteva luni pentru că urmează un tratament, pe care nu-l poate primi în România.