Victoria lui Zanni de la Survivor All Stars este contestată! Un fost Războinic face dezvăluiri neașteptate: „Am fost persecutat”

Victoria lui Zanni de la Survivor All Stars este contestată de mulți, iar printre aceștia se numără și foști colegi de competiție. Andrei Ciobanu, cel cu care câștigătorul a avut numeroase conflicte, a ieșit în față și făcut dezvăluiri neașteptate. Acesta a vorbit atât despre comportamentul pe care artistul l-a avut în Dominicană, cât și despre ce s-a întâmplat în marea finală, acuzând că numeroase voturi nu ar fi fost, de fapt, înregistrate.

Competiția Survivor All Stars a ajuns la final, iar cel care și-a adjudecat victoria și a reușit să pună mâna pe marele premiu este Zanni. Deși a fost desemnat câștigător, victoria Faimosului a fost contestată, în special de Andrei Ciobanu. Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, fostul Războinic a făcut dezvăluiri neașteptate despre tot ce s-a întâmplat la Survivor All Stars.

(CVITEȘTE ȘI: ZANNI, DEZAMĂGIT COMPLET DE MAMA GETA! CUM L-A PĂCĂLIT FEMEIA: „CÂND AM AJUNS ACASĂ, AM VĂZUT NUMAI…”)

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Andrei Ciobanu a lansat un atac dur la adresa lui Zanni. Fostul Războinic s-a arătat deranjat de jignirile pe care câștigătorul i le-a adus și a punctat că acesta încercă să dea bine în fața publicului, ascunzându-și adevăratul caracter.

De asemenea, Andrei Ciobanu a vorbit și despre situația voturilor din marea finală All Stars. Acesta a punctat că în cazul cursei dintre el și Iancu Sterp sistemul de votare a funcționat în mod normal și lucrurile au decurs așa cum trebuie. Însă, în cazul votului dintre Iancu și Zanni, cel dintâi ar fi fost dezavantajat, numeroși oamenii susținând că votul lor pentru Iancu Sterp nu a fost înregistrat. Astfel, Andrei Ciobanu pune la îndoială faptul că Zanni ar fi cu adevărat câștigătorul.

Zanni a fost în emisiune la voi și ați văzut adevărata lui față, cine nu e cu el, este împotriva lui. Și nu că e împotriva lui, am văzut acum că a apelat doar la nume de animale, el crezând că nu sunt jigniri, câine, vierme, ne-a făcut în toate felurile. Vreau să vă mai zic un lucru, am avut o grămadă de evenimente, cu sute de oameni, unul nu a vorbit”, a declarat Andrei Ciobanu.

De asemena, Andrei Ciobanu a făcut câteva dezvăluiri și din Dominicană punctând că s-a simțit persecutat și marginalizat atunci când a ajuns în tabăra Faimoșilor. Mai mult, acesta a lansat un atac dur la adresa lui Zanni, spunând că artistul este lipsit de caracter, demnitate și educație.

„Eu când am trecut în tabăra Faimoșilor, am fost persecutat, mereu totul se făcea public, eu nu vorbeam cu ei în junglă. Când eram la masă și erau toate camerele, atunci vorbea. Noi după ce am terminat competiția, chiar am zis cu stupoare că unii au declarat niște chestii care nu s-au dat, pentru că nu sunt materiale, ce a spus Zanni. Cum poți să spui asta? Eu am fost făcut cal troian, deși niciodată nu am fost.

Eu chiar i-am iubit și pe unii dintre ei îi iubesc în continuare (n.r. de la Faimoși), eu am jucat corect în fiecare echipă. Eu am disperat în competiția asta, Survivor e un show de supraviețuire. Contează și nivelul sportiv, clar, dar nu e numai despre asta. Eu am fost la 29 de ani și vă jur că a fost altfel, simt că m-am schimbat, eu eram înalt, aveam spatele julit tot, m-am bătut cu tineri. Cum poți tu, Zanni, cu 25, 26 de ani să spui «E un concurs sportiv», păi da, dar te bați cu Zmărăndescu, cu Relu, care au 50 de ani, deci acolo e despre tot și toate.

Noi toți am spus-o. Sportiv, Zanni, ești cel mai bun, felicitări. Ce ține de social, demnitate, caracter, educație, nimic, zero. (…) Nu are educația de bază, el se folosește de chestia asta socială și va apela mereu la mila oamenilor, fă ceva cu viața ta, fă-ți o familie, învață o meserie”, a mai spus Andrei Ciobanu.