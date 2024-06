Zanni, dezamăgit complet de mama Geta! Cum l-a păcălit femeia: „Când am ajuns acasă, am văzut numai...”

Competiția Survivor All Stars s-a încheiat, iar Zanni a fost cel care a reușit să își adjudece trofeul. Întors acasă, artistul a fost surprins să vadă toată susținerea de care a avut parte și toate mesajele frumoase pe care le-a primit. Însă, câștigătorul nu a fost ferit nici de dezamăgiri, iar mama Geta a fost cea care l-a dezamăgit cel mai mult. Ce i-a făcut mama lui Iancu Sterp câștigătorului Survivor?

Zanni și mama Geta s-au întâlnit pentru prima dată în Dominicană, atunci când femeia a putut să vină să își viziteze fiul. Interacțiunea celor doi a fost una foarte bună, iar câștigătorul Survivor a fost plăcut impresionat. Însă, se pare că lucrurile s-au schimbat radical atunci când Zannidache a ajuns acasă.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Zanni a vorbit despre parcursul lui în cadrul concursului din Dominicană, dar și despre mama Geta. Acesta a aruncat noi acuzații la adresa familie Sterp și s-a arătat dezamăgit.

Așa cum spuneam, Zanni și mama Geta s-au întâlnit pentru prima data în Dominicană. Atunci, deși a venit să își viziteze fiul, mama lui Iancu Sterp i-a acordat destul de multă atenție și fostului Faimos. La acel moment, femeia l-a lăudat din plin pe Zanni, l-a felicitat pentru tot ce face în cadrul competiției și i-a spus că este cel mai bun. Mai mult, mama Geta chiar s-a oferit să îi găsească fotului Faimos o soție pe măsură și i-a dezvăluit că i-ar plăcea să se înrudească.

În urma interacțiunii pe care a avut-o cu mama Geta, Zanni a rămas profund impresionat, însă atunci când s-a întors acasă a descoperit adevărul. Tânărul a fost foarte dezamăgit atunci când a văzut că, în fapt, mama Geta îl critica intens în mediul online, discursul acesteia schimbându-se în totalitate.

„Eu eram singurul contra toți. Războinicii, fiind mai mulți decât Faimoșii, au crezut că dacă se încordează mai tare la mine o să mă dea la o parte la un moment dat. Se distrau, se distrau până au văzut că îi dau afară pe toți. Atunci s-au încordat. Faptele mele din finală au fost foarte răsunătoare, ale lor nu prea, așa că au ajuns acasă și au început cu propagandă, cu brânză, cu multe altele. Concurenții au fost în spatele comentariilor din online. Ce stânga, dreapta?! Știți că vorbesc pe față.

Deși iubesc familia Sterp, îi apreciez și am zis asta de 100 de ori, mama Geta a venit la o recompensă în care m-a luat în brațe, a spus că sunt cel mai bun, că mă iubește, că vrea să îmi facă rost de o femeie de acolo din Hațeg, să ne înrudim. Când am ajuns acasă, am văzut numai comentarii de la mama Geta cu: «Zannidache nu merită să câștige», «Zannidache e pe ultimul loc», «Zanniche nu merită»”, a mărturisit Zanni, la Pro TV.