Victoria, singura variantă pentru echipa lui Enache în duelul cu Sepsi!

FC Botoșani se va duela astăzi cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe într-un meci care va începe la ora 18:00.

La conferința de presă premergătoare duelului de astăzi, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a afirmat că aștaptă ca elevii săi să răspundă pozitiv cerințelor sale și să demonstreze că rezultatele bune obținute cu CFR Cluj și Universitatea Craiova în principal, nu au fost întâmplătoare.

„Ca de fiecare dată vă spun că nu sunt jocuri uşoare, dar şi noi avem o motivaţie. Avem de demonstrat lucruri care au ajuns sub semnul întrebării: am avut noroc sau chiar suntem puternici? Şi noi am început bine campionatul, am avut un joc consistent, suntem un pic aşa dereglaţi după înfrângerea de la Iaşi, după jocul din prima repriză. Eu cred că băieţii noştri au resurse, şi am şi argumente în sensul acesta, de a face un joc bun şi de a obţine un rezultat pozitiv, că acesta este primul obiectiv”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Valeriu Iftime, finanțatorul molodvenilor susține că orice rezultat în afară de victorie ar complica situația echipei în clasament.

„Dacă înaintea jocului de la Iași spuneam că suntem în grafic, acum înaintea jocului cu Sepsi lucrurile nu mai stau deloc așa. Suntem condamnațo să câștigăm pentru că și celelaalte echipe au făcut multe puncte, lucru la care nu mă așteptam. Suntem condamnați să câștigăm pentru a nu pierde contactul cu plutonul fruntaș”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Partida FC Botoșani- Sepsi OSK Sf. Gheorghe va avea loc astăzi de la ora 18:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.