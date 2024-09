Victorie pentru Claudia Pătrășcanu... înfrângere pentru Gabi Bădălău! Instanța a decis

Victorie pentru Claudia Pătrășcanu… vești proaste pentru Gabi Bădălău! Instanța a decis verdictul în cazul procesului de ordonanţa preşedinţială. Informațiile de ultimă oră sunt oficiale și au fost transmise de celebrul avocat Adrian Cuculis! Vă prezentăm cele mai noi detalii!

Procese peste procese… aceasta este realitatea în viața Claudiei Pătrășcanu după separarea de Gabi Bădălău, tatăl copiilor săi!

Claudia Pătrășcanu a mers pe 24 septembrie 2024 la Judecătoria Constanța. Motivul? Cântăreața a cerut acordul de a participa la o emisiune alături de cei doi băieți ai săi. Ideea nu prea i-a surâs lui Gabi Bădălău, însă victoria a fost de partea ei.

Pentru că a vrut să fie sigură, Claudia Pătrășcanu a trecut la fapte și a cerut un ordin preșidențial pentru suplinirea acordului respectiv.

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că artista a câștigat procesul cu fostul ei partener. Potrivit acestuia, pretenția de suplinire a acordului tatălui a fost admisă. Concluzia este că vedeta are dreptul să participe la emisiune alături de băieții ei minori.

După cum am precizat și mai sus, Gabi Bădălău nici nu voia să audă că băieții lui vor apărea în emisiunea TV. Afaceristul consideră că fosta lui parteneră trebuia să îl sune personal și să îl anunțe, nu să audă din alte părți.

„Noi suntem într-un dosar de divorț. De multe ori avocații au rolul de mediator și apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic. Sunt deschis dialogului și cu vorbă bună se pot media multe lucruri. La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună. Eu am aflat acest lucru de la o de-a voastră, apoi am primit o citație. Mi se părea mult mai pertinent și civilizat să am un dialog cu Claudia. Eu postez copiii pe Instagramul meu. Am înțeles că subiectul Bianca încă este. Ea nu mi-a postat niciodată copiii. Poate a apărut în vreo filmare când eram în parc, altfel ea nu a postat”, a spus Gabi Bădălău la Un show păcătos.