Unde erau băieții Claudiei Pătrășcanu, în timp ce artista îi căuta cu Poliția: ”După 3 zile, am reușit să-mi iau copiii acasă”

În urmă cu doar câteva zile, Claudia Pătrășcanu tuna și fulgera pe o rețea de socializare, acuzându-l pe Gabi Bădălău, fostul ei soț, că nu vrea să-i aducă acasă pe cei doi copii ai lor. Cei mici au fost în vizită la tatăl lor – timp de 14 zile, vizită care s-ar fi prelungit fără acordul și înștiințarea ei. După ce a cerut ajutorul poliției, artista și-a luat copiii de la afacerist.

Tensiunile dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Recent, artista a făcut o serie de declarații neașteptate despre fostul ei soț, la mijloc fiind vorba despre timpul petrecut alături de cei doi băieți pe care îi au împreună. Astfel, sâmbătă, 31 august 2024, Claudia Pătrășcanu a ieșit public și a făcut o serie de acuzații la adresa fostului ei soț.NU RATA: Claudia Pătrășcanu, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu. Dezvăluiri uluitoare după ce s-au întâlnit la Judecătoria Constanța: ”A fost la mine acasă”

Artista îl acuză pe Gabi Bădălău că a nu a vrut să-i înapoieze copiii – după ce au stat 14 zile în vacanță la tatăl lor. După ce ar fi încercat de mai multe ori să ia legătura cu tatăl copiilor ei, artista a apelat la ajutorul poliției. Întreaga poveste a fost făcută publică pe o rețea de socializare, acolo unde Claudia Pătrășcanu a vorbit despre cum a încercat să ajungă la un numitor comun cu fostul ei soț, însă fără rezultat. Se pare că Gabi Bădălău ar fi decis să prelungească vacanța copiilor, decizie pe care ar fi luat-o fără să se consulte cu ea.

„Astăzi,31.08.24 după o perioada de timp de când tac, tac și iar tac…. am ales să-mi strig durerea de mamă către Statul Roman, Poliția Romană și către drepturile copiilor. Sunt 14 zile, mai exact de când copiii mei sunt în vacanță la tatăl lor, mai exact la domiciliul bunicilor din B-Vale și, astăzi, conform hotărârii judecătorești, copiii trebuiau aduși acasă, la domiciliul meu. Poliția din Bolintin Vale, mi-a transmis că a luat legătura cu el si a spus: “Nu îi aduc, să facă ce trebuie legal”. Pe ce se bazează, omul acesta inconștient??? Nici poliția nu poate face nimic?

Miercuri 28.08.24 am primit un mesaj de la tatăl copiilor mei, in care îmi transmite că el, își prelungește vacanța cu copiii, chiar și pe timpul meu. In acest timp, vrând sa port legături personale cu cei doi copii, tatăl, le Închide telefonul imediat, nu-i lasă să vorbească și mi transmite cuvinte precum “Marș, lasă-ne, copiii nu te mai vor, copiii nu mai vor la tine, îmi adresează injurii cumplite pe care cei doi minori le aud frecvent și nu pot face mai nimic” .

Îmi striga că, nu-l interesează dacă merg la poliție, dacă merg către autorități… deoarece el face legea în România…

Îl citez: “ Săraco, eu dau bani grei avocaților, sute de mii… nicio poliție din țara asta nu-mi poate face nimic pentru că tata a fost și încă e șmecher…. nu uita ca am și INML ul in portofel… doar C.Ț e șmecher datorită lu’ tata… ai grija ce faci ca plătesc pe cineva și te arunca pe autostradă într-un Șanț si nu știi cine a făcut-o….

Mi-a fotografiat și filmat casa in care trăiesc copiii noștri…. zilnic sunt urmărită de o mașina unde stă cu farurile aprinse direct in casa mea…. Îmi este teama pentru mine si copii. Acest om inconștient si plin de ură care crede ca, cu bani poate plăti orice si pe oricine. O familie care a acaparat toată România si care nu ma lasă sa mi cresc copiii liniștita si in pace. Nu am vrut si nu vreau nimic de la acești oameni… vreau doar sa ma lase in paceeee!

În condițiile in care, pentru copiii mei am fost bună… l am primit peste vacanța mea in Paris… i am lasat copiii in vacante cu el, cu bunicii, etc. ÎMI ESTE DOR DE COPIII MEI ȘI STIU CA ȘI LOR, dar tatăl nu-i lasă mințindu-i”, se arată în mesajul postat pe Claudia Pătrășcanu, pe internet.