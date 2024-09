Victorie pentru frații Tate! Curtea de Apel București a emis o nouă decizie

Hotărârea Curții de Apel București este finală.

Andrew Tate a ajuns, din nou, în spatele gratiilor

În luna august, autoritățile au hotărât ca frații Tate să fie reținuți pentru 24 de ore și transportați la Arestul Central al Poliției Capitalei. După ce a aflat despre decizia autorităților, Andrew Tate a făcut primele declarații.

„Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteaptaţi pănă vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta”, a declarat la acea vreme Andrew Tate.

