Frații Tate sunt departe de a scăpa de problemele cu legea, dacă se va întâmpla asta vreodată ținând cont de acuzațiile care li se aduc! Și, pe bună dreptate, procurorii DIICOT îi au din nou în vizor! Aceștia au descoperit recent că frații britanici ar fi exploatat sexual și două actrițe porno, iar CANCAN.RO a intrat în posesia unor stenograme explozive! Cum se raportau Tristan Tate și omul său de bază, Georgiana Naghel, la fete ca la niște bucăți de carne producătoare de bani, descoperiți în rândurile de mai jos!

Discuția care i-a alertat recent pe anchetatori își are debutul pe la finalul anului 2020, mai exact în luna octombrie, pe aplicația WhatsApp. Pe atunci, Tristan Tate și Georgiana Naghel puneau la cale planul prin care doreau să le facă pe fete să „muncească”. Una dintre domnișoare, fiind considerată de britanic „răzvrătită”, a avut parte de un tratament mai puțin plăcut.

Tristan Tate: ​Să-mi zici ce spune​​

Tristan Tate:​ Unde a fost, ce-a făcut​

Tristan Tate:​ Dacă Ecaterina și starul porno încep, n-o vrem. Nu-i bună de nimic dacă nu urlu la ea. O să lucreze o săptămână, după care ”o să dispară la părinții ei”.

Tristan Tate:​ Trimite-mi mesaj cu tot și o să-ți zic un plan

Tristan Tate: Ce caută acolo? Nu vreau s-o sperie pe fata nouă cu atitudinea ei îngrozitoare.

Naghel Georgiana: O să intre online diseară cu asta nouă

Naghel Georgiana: Să nu-i trimiți niciun mesaj, te rog

Naghel Georgiana: Lasă-mă pe mine să mă ocup de ea

Tristan Tate: Continui să spui asta, ți-am zis c-am blocat-o și că n-o să-i trimit niciun mesaj

Tristan Tate: Dar trebuie să-mi răspunzi la întrebări înainte s-o amesteci cu fata nouă

Naghel Georgiana:​ E super acum, chiar îi zice cât de bune eram și că vrea să se întoarcă fiindcă ea știe că aici face bani​​

Tristan Tate: Nu știi totuși ultima noastră ceartă. Chiar nu sunt sigur c-o vreau prin preajmă.

Tristan Tate: Folosește-te de ea ca s-o lanseze pe fata nouă. Vorbim despre ea când mă întorc.

Tristan Tate: Ok?​​

Naghel Georgiana: Ok, de fapt asta și vreau, să mă folosesc de ea pentru fata nouă.

„Fă-o să muncească! Vreau bani”

Discuțiile dintre Tristan Tate și Georgiana Naghel au continuat și-n zilele care au urmat, aceștia doi încercând să găsească o modalitate prin care s-o facă pe una dintre fete să le fie recunoscătoare acestora pentru faptul că au primit-o înapoi în „Ferma de videochatiste”.

Tristan Tate: Da, fă asta. Cont fata nouă GG​

Tristan Tate: ​Nu-i trimit mesaj, dar să nu știe Adriana că trebuie să fiu de acord înainte să-și reia slujba.​

Tristan Tate: Bun. Lanseaz-o pe fata nouă la 10 mii

Tristan Tate: Cam score​​

Tristan Tate: Dacă vrea să se întoarcă, trebuie să vorbească cu mine. Și eu o să decid.

Tristan Tate: Trebuie ținută sub control​

Tristan Tate: Dar folosește-te de ea câteva zile. Eu o s-o ignor

Tristan Tate: După care spune-i să vorbească cu mine. Dar DUPĂ CE ne folosim de ea

Tristan Tate: OK?

Tristan Tate: Nu-i trimit niciun mesaj până nu-i zici tu să-mi scrie săptămâna viitoare.

Tristan Tate: Deocamdată e toată doar a ta

Tristan Tate: Eu o să lucrez la Eca și fata porno​

Naghel Georgiana: Ok

Tristan Tate: Înțelegi planul, nu?​

Tristan Tate: ​Și să mă informezi la fiecare oră. Jetoane, private, tot

Naghel Georgiana: 100 jetoane într-o oră 🙈 încerc tot ce știu

Naghel Georgiana: Deci au făcut pe contul Iuliei 1000 de jetoane într-o oră jumătate. Aveau 20 de oameni în camera lor, așa că le-am schimbat pe contul Adrianei și au făcut 11 mii și au avut 140 de oameni care se uitau la amândouă, acum o știu și pe ea ăia de dau bacșiș

Naghel Georgiana:​ Vreau să încerc cu ea mâine, în timpul zilei, dacă mai vrea😂🙈

Tristan Tate: ​Ok​

Tristan Tate:​Fă-o să muncească​​

Naghel Georgiana:​ Dap​

Naghel Georgiana:​Vreau bani​​

Tristan Tate: Să mă ții la curent​​

Naghel Georgiana: 150 jetoane Iulia în momentul ăsta

Naghel Georgiana: 700 Adriana​​

Tristan Tate: Să mă ții la curent​​

Naghel Georgiana: O fac🤣🤣🤣​

„N-am chef să mă cert cu panaramele„

În continuare, subiectul arzător pentru Tristan Tate și omul său de bază, Georgiana Naghel, se referea la cum ar putea extinde „măcelăria” lor.

Tristan Tate: Tocmai m-am întâlnit cu Alya​

Naghel Georgiana: Salut-o din partea mea

Tristan Tate: S-ar putea s-o aduc înapoi​

Naghel Georgiana: Bun​​

Naghel Georgiana: N-a mai făcut 1 jeton în plus și am încercat o grămadă de chestii. A avut iar o cădere mai devreme și i-am zis că trebuie să aibă răbdare​​

Naghel Georgiana: Adriana e deja online

Naghel Georgiana: A făcut 1500 până acum

Naghel Georgiana: În 10 minute​​

Tristan Tate: Drăguț​​

Tristan Tate: Ce zice Adriana despre mine​​

Naghel Georgiana: Nimic, dar acum chiar muncește😂😂😂

Naghel Georgiana: ​Iulia cere să aibă ziua liberă

Naghel Georgiana:​A avut și ieri zi liberă​

Tristan Tate: ​Spune-i că da​​

Tristan Tate:​ N-am chef să mă cert cu panaramele până mă întorc

Tristan Tate:​ Alya Adriana online cu starul porno și Ecaterina e o configurație bună

Naghel Georgiana:​ Eu doar te anunț ce se întâmplă, nimic mai mult

Naghel Georgiana: Ți-a zis Sebastian că are o fată care vrea să facă videochat?

Tristan Tate: Urâtă​​

Naghel Georgiana: Vrea să vină azi să vadă cum lucrăm

Naghel Georgiana: Am pus-o pe Alya online cu Iulia și acum, după 20 de minute de online cu Iulia, a cerut o pauză, când în sfârșit îi dădea cineva bacșiș pentru jucărie​

Tristan Tate: Atunci concediaz-o. Am încredere în tine

„Nu-mi place să plătesc chestiile pentru fetele mele din banii celorlalte firme ale noastre„

Într-o altă zi, prin noiembrie 2020, Tristan Tate a demonstrat că e un tip foarte bine organizat în privința finanțelor și nu-i place să încurce borcanele. Mai exact, el și fratele său au fetele „împărțite și însemnate”, astfel că atunci când tipele racolate de Cobra Tate au cerințe, acesta trebuie să suporte cheltuielile. Nu intra nimic la comun.

Tristan Tate: Pentru ce fete sunt​

Tristan Tate: Aia găsită de Andrew?​

Naghel Georgiana: Da, niște fete din Giurgiu​

Tristan Tate: Dacă sunt pentru fetele angajate de Andrew

Tristan Tate: Folosește cardul lui Andrew​​

Naghel Georgiana: Ok

Tristan Tate: Dacă sunt pentru fetele angajate de mine, folosește-l pe al meu, fiindcă nu-mi place să plătesc chestiile pentru fetele mele din banii celorlalte firme ale noastre

