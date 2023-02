Victorie pentru Victor Pițurcă, după ce a stat 24 de ore în arest și ajuns la DNA! Ce a decis Tribunalul București, astăzi

Nu am dat nicio declaraţie (în fața procurorilor -n.r.), (…) nu am semnat nimic din ce mi-au prezentat procurorii, fiindcă sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere şi consider că este un mare, mare abuz”, a declarat Victor Pițurcă, la ieșirea de la Poliție. La momentul acela se afla sub control judiciar.