Victor Pițurcă, primele declarații despre dosarul de la DNA: ”Eu și fiul meu nu am vândut nicio mască!”

Fostul selecționer al naționalei României a luat decizia de a face câteva declarații cu privire la dosarul în care este anchetat în această perioadă. Victor Pițurcă nu s-a mai ascuns și a mărturisit în ce este implicat fiul său, Alexandru Pițurcă, precum și care este legătura sa cu Gabriel Țuțu.

După mai multe zile în care a atras atenția tuturor celor care îl cunosc, Victor Pițurcă a dorit să vorbească pentru prima dată despre dosarul în care este anchetat. Bărbatul a fost dus zilele trecute la DNA, unde a fost interogat ore întregi.

Victor Pițurcă, declarații despre implicarea în afacerea cu măști

Așa cum era de așteptat, Victor Pițurcă a făcut primele mărturisiri despre problemele judiciare pe care le are. Deși ieri a refuzat categoric să vorbească despre ultimele evenimente, astăzi, fostul antrenor de fotbal a făcut primele declarații.

„Eu nu am nimic în comun cu treaba asta, cu măștile, am văzut şi eu la televizor. L-am văzut pe omul ăsta, Gabriel Ţuţu, o singură dată, am mai vorbit două lucruri pe WhatsApp şi gata. Restul sunt supoziţii care nu au legătură cu realitatea (…) Băi, fraților, dar n-avem voie să mergem la cineva în birou? L-am cunoscut fiind cu băiatul meu. Eu și fiul meu nu am vândut nicio mască. O altă firmă s-a ocupat de asta.

Nu am dat nicio declaraţie (în fața procurorilor -n.r.), (…) nu am semnat nimic din ce mi-au prezentat procurorii fiindcă sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere şi consider că este un mare, mare abuz”, a declarat Victor Pițurcă, la ieșirea de la Poliție, unde a mers în condițiile în care se află sub control judiciar.

Piți Jr. și afacerea cu măști de protecție pentru MApN

Fiul lui Victor Pițurcă, Alexandru, ar fi fost cel care s-a implicat activ în afacerea cu măștile de protecție și echipamentele medicale vândute ulterior către MApN. Fostul antrenor a anunțat acest lucru în speranța că așa va reuși să îi lămurească pe cei care îl acuză că ar fi obținut bani mulți în perioada pandemiei.

„A investit banii mei. Banii aceia care scrieţi că i-au intrat lui Alex Piţurcă în firmă, aceia erau 90% banii mei, nu erau bani câştigaţi. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Acesta a fost singurul lucru.

De asemenea, cel la care m-am dus lucra cu o firmă de armament. Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiaşi şi credeam că pot face o afacere în sensul acesta. La biroul lui (n.r. – șeful Romarm, Gabriel Țuțu) am mers.

Am făcut cunoştinţă pentru prima dată, am stat o jumătate de oră, am vorbit şi am plecat. (…) Nu am nimic în comun cu acea fabrică, nu ştiu nimic. Am văzut omul acesta o singură dată. Am mai vorbit o dată pe WhatsApp două propoziţii şi atât. Nu cunosc pe nimeni din această afacere”, a explicat Victor Pițurcă.