VIDEO | Primele declarații ale lui Victor Pițurcă, după ce a fost din nou audiat de DNA

Victor Pițurcă a fost reținut, luni, 30 ianuarie 2023, pentru 24 de ore într-un dosar privind achiziționarea de măști pentru MApN. Anchetatorii nu au prelungit ordonanța de reținere, astfel că fostul selecționer a fost eliberat. El va fi cercetat sub control judiciar, după ce procurorii nu au cerut arestarea preventivă.

Astăzi a ajuns din nou în fața procurorilor DNA, acolo unde timp de aproximativ o oră a răspuns întrebărilor procurorilor. Victor Pițurcă nu a ajuns singur la audieri, în această dimineață. Alex Pițurcă, fiul său, s-a prezentat și el la sediu, pentru a răspunde în fața anchetatorilor.

Fostul antrenor al României va fi cercetat sub control judiciar, iar fiul lui, Alex Pițurcă va rămâne în arest pentru următoarele 24 de ore. La ieșirea din sediul DNA, Victor Pițurcă nu a oferit prea multe declarații și le-a spus jurnaliștilor că nu are voie să vorbească. ”Nu am voie să vorbesc”, au fost cuvintele acestuia.

Reamintim că Victor Pițurcă a fost reținut ieri, 30 ianuarie 2023, și adus în fața procurorilor DNA, fiind audiat în dosarul măștilor de protecție livrate în spitalele Ministerului Apărării Naționale (MApN). Fostul antrenor își susține nevinovăția.

„O să aflați, în curând, despre ce este vorba. Eu nu am nicio treabă cu această afacere”, sunt cuvintele rostite de Victor Pițurcă, la ieșirea din arest.

„Bombardament” în dosarul „Măști pentru MApN”

În timpul pandemiei de Covid-19, în perioada în care pe teritoriul României era instituită starea de urgență, au fost demarate o serie de cercetări, după ce a fost depistat un contract de achiziții suspecte de măști de protecție, pentru MApN. În acest dosar au fost audiate mai multe persoane, iar cel care se ocupase de achiziționarea măștilor respective a fost șeful Direcției Medicale MApN.

Achizițiile nu au fost făcute din fondurile Ministerului Apărării Naționale. A fost, la momentul respectiv, delegat să găsească fonduri necesare pentru achiziționarea echipamentelor medicale, implicit și a acestor măști.

În acest sens, legătura a fost luată cu italienii Riccardo și Andrea Barsanti, pentru intermedierea relației cu o firmă din China. Pentru că generalii au realizat că nu au fonduri suficiente pentru achiziționarea respectivelor echipamente medicale, în „scenă” au intrat Alex și Victor Pițurcă, care ar fi suportat costurile transportului.