Magistrații au decis! Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer, a fost reținut pentru 24 de ore

CANCAN.RO a prezentat ieri, în exclusivitate, informații bombă din dosarul în care este implicat Victor Pițurcă. Antrenorul a fost reținut de procurorii DNA, fiind audiat în dosarul măștilor de protecție livrate în spitalele Ministerului Apărării Naționale (MApN) (vezi AICI toate detaliile), iar în dimineața zilei de marți, 31 ianuarie 2023, fiul său a venit, de asemenea la audieri. Deși tatăl său a fost eliberat, Alexandru Pițurcă a rămas în arestul poliției 24 de ore și dus în arestul central.

Victor Pițurcă (66 de ani) a fost reținut luni, 30 ianuarie 2023, de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) și eliberat marți, 31 ianuarie 2023, dar a fost plasat sub control judiciar. Antrenorul nu are voie să plece din țară și trebuie să se prezinte mereu la DNA când va fi solicitat.

Ulterior, Pițurcă Senior a fost rechemat la DNA la doar trei ore după ce a fost eliberat. În acest timp la audieri a sosit și Alexandru Pițurcă. Anchetatorii au vrut să-i confrunte pe Victor și pe fiul său. Se pare că procurorii nu au fost mulțumiți de primele declarații pe care le-a oferit fostul selecționer.

În urma declarațiilor, Alexandru Pițurcă a fost reținut pentru 24 de ore. Victor Pițurcă a confirmat acest lucru la ieșirea din sediul DNA.

Reporter: Băiatul dumneavoastră a fost reținut pentru 24 de ore?

Victor Pițurcă: Da. Nu am voie să vorbesc.

„Astazi, 31.01.2023, dupa ce i-am remis inculpatului PITURCA VICTORIO-ALEXANDRU ordonanta de retinere din 31.01.2023, prin care s-a dispus retinerea sa pentru o durata de 24 ore, incepand de la data de 31.01.2023 ora 14:30, pana la data de 01.02.2023 ora 14:30.

in cauza exista probe și indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul PITURCA VICTORIO-ALEXANDRU a savarșit infractiunea de cumparare de influenta, prev. de art. 292, alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ca masura preventiva a retinerii este necesara. În scopul asigurarii bunei desfașurari a procesului penal și impiedicarii inculpatului de a lua legatura cu ceilalti suspecti, in scopul ingreunarii sau impiedicarii urrnaririi penale, neexistand nicio cauza care impiedica punerea in mișcare a actiunii penale, masura retinerii fiind proportionala cu gravitatea acuzatiei aduse inculpatului și necesara

pentru realizarea scopului urmarit prin dispunerea acesteia. Persoanei retinute i s-a comunicat ca are dreptul la asistenta medicala de urgenta, ca durata maxima pentru care se poate dispune masura retinerii este de 24 de ore, precum și dreptul de a face plângere împotriva masurii dispuse” , se arată în Procesul Verbal.

„Bombardament” în dosarul „Măști pentru MApN”

În timpul pandemiei de Covid-19, în perioada în care pe teritoriul României era instituită starea de urgență, au fost demarate o serie de cercetări, după ce a fost depistat un contract de achiziții suspecte de măști de protecție, pentru MApN. În acest dosar au fost audiate mai multe persoane, iar cel care se ocupase de achiziționarea măștilor respective a fost șeful Direcției Medicale MApN. Achizițiile nu au fost făcute din fondurile Ministerului Apărării Naționale. A fost, la momentul respectiv, delegat să găsească fonduri necesare pentru achiziționarea echipamentelor medicale, implicit și a acestor măști.

În acest sens, legătura a fost luată cu italienii Riccardo și Andrea Barsanti, pentru intermedierea relației cu o firmă din China. Pentru că generalii au realizat că nu au fonduri suficiente pentru achiziționarea respectivelor echipamente medicale, în „scenă” au intrat Alex și Victor Pițurcă, care ar fi suportat costurile transportului.