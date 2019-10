VIDEO | Celentano din “Las Fierbinți” se vrea invitat în emisiunea lui Denise Rifai!

Realitatea TV are fani din toate domeniile. Chiar și din rândul actorilor de la alte televiziuni. Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe Celentano în serialul Las Fierbinți de la Pro TV, a avut aseară o replică memorabilă. Personajul s-a hotărât să candideze la primărie și și-a exprimat dorința să vină în emisiunea lui Denise Rifai, de la Realitatea TV.(CITEȘTE ȘI: DENISE RIFAI, DESPRE KLAUS IOHANNIS: “ARE TOATE CĂRȚILE CÂȘTIGĂTOARE ÎN MÂNĂ. CHEIA SE NUMEȘTE ORBAN”)

”Atenție, am venit cu cod VSB, vreau să fiu primar. Am făcut o listă cu toate posturile TV la care vreau să merg. Merg oriunde, la B1 nu, mi-e frica de ăla, cheliosul ăla care țipă la toată lumea și nici la Antena 3, nu calc pe acolo, știți de ce? Nu-mi place de Gâdea, s-a vopsit și nu-i șade frumos. Nici la Romania TV nu merg, nu-mi place. La Realitatea mă bag, mă bag, numai la Denise Rifai, băi Vasile, tu ai văzut-o pe aia ce dă din merliță, ce-mi place de ea cum se îmbârzoiază la oameni. Merg la ea, dar nu discutăm politică, am eu niste treburi cu ea, cine stie, poate să ieșim la o cafea, numai dacă insistă. La DIGI in niciun caz, ce dracu?!”, spune Celentano.

Nu este pentru prima dată când Celentano din Las Fierbinți are o replică memorabilă care devine virală pe internet. Acesta a transmis un mesaj emoționant, în 2016 cu ocazia zilei naționale de 1 decembrie.