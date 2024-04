Ioana Ramona Bruynseels (44 de ani) a fost filmată mergând șmecherește în bikini în vacanța din Egipt, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Blonda lui George Simion se afla la resortul Rixos Sharm El Sheikh, alături de familie. Bogata candidată AUR și-a “etalat” formele oriunde a avut ocazia, sub privirile soțului ei, bancherul Dominic Bruynseels, fostul CEO al First Bank și anterior al ex-liderului industriei bancare BCR. Urmează un video rar, ce nu trebuie, sub nicio formă, ratat.

Pe 9 aprilie, Ioana Ramona Bruynseels și-a anunțat retragerea de pe lista AUR pentru Parlamentul European, urmând să se concentreze pe câștigarea Primăriei Sectorului 1, la care candidează din partea partidului condus de George Simion. Cu o situație financiară de invidiat, politiciana ar trebui, în mod normal, să uite de vacanțele de lux, campania electorală fiind mai importantă. Memorabil pentru ea rămâne, totuși, sejurul pe care l-a avut anul trecut, în Egipt.

(VEZI AICI: CE A FĂCUT RAMONA IOANA BRUYNSEELS, CANDIDAT LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI, ÎNAINTE DE ZIUA ALEGERILOR)

Ioana Ramona Bruynseels, filmată mergând șmecherește în bikini

Pe celebra adresă [email protected], am primit un video care, fără doar și poate, se va viraliza. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Ioana Ramona Bruynseels se îndreaptă cu un mers șmecheresc spre plajă, fluturând, totodată, un prosop. Soțul ei, bancherul Dominic Bruynseels, îi este alături. Dacă partenera lui a preferat să ajungă până la nisip în bikini, fostul CEO al First Bank a optat pentru o pereche de pantaloni scurți, pe care i-a asortat cu un tricou.

Rixos Sharm El Sheikh, un resort de lux, a fost locul unde blonda lui George Simion s-a relaxat alături de familie. Cele două fete ale cuplului au făcut, ca întotdeauna, parte din “delegație”.

(NU RATA: CUM S-A TRANSFORMAT DIN CENUȘĂREASĂ ÎN MILIONĂREASĂ)

Bancherul Dominic Bruynseels, fostul CEO al First Bank

Altfel, trebuie să precizăm că soții Bruynseels au o situație financiară de invidiat. În anul 2022, bărbatul a revenit în forță pe piața financiară din România cu MAI MAI Credit, potrivit profitul.ro. A fost director general al BCR, în perioada 2008-2012, când actuala parteneră de viață i-a fost consilier și șef de cancelarie în bancă. După ce a părăsit BCR în 2012, a fost aproape șase ani, până în aprilie 2018, CEO regional pentru Africa de Vest al băncii sud-africane cu activitate multinațională Standard Bank.

În vara anului 2018, Dominic Bruynseels a revenit în România, unde a fost învestit director general al Piraeus Bank, redenumită ulterior First Bank, după preluarea instituției de către fondul de investiții american J.C. Flowers. A plecat în august 2019. Anul trecut, și-a vândut magazinele din Oradea, închiriate de Mega Image.

A renunțat la Parlamentul European

După ce a renunțat la Parlamentul European pentru a-și canaliza energia în lupta pentru Primăria Sectorului 1, Ioana Ramona Bruynseels a anunțat că familia și comunitatea sunt prioritare.

“Prioritatea mea absolută este să câștig alegerile pentru Primăria Sectorului 1 și să aduc schimbările de care avem atâta nevoie. Nu va fi ușor, dar ce lucruri mari se realizează cu ușurință? Nu a fost o decizie ușoară, dar este una pe care o fac cu încrederea că este cea mai bună pentru acest moment al vieții si carierei mele si, totodată, pentru comunitatea noastră și pentru viitorul nostru”, a scris Ioana Ramona Bruynseels pe pagina sa de Facebook.

La alegerile prezidențiale 2019, Ioana Ramona Bruynseels a obținut 2,65% din voturi (244.275).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.