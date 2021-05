VIDEO | Românii vor realiza o premieră mondială în fotbal, pe un teren „fantomă”

Fotbalul din România va înregistra o premieră mondială. Emisiunea tv Microbist de România va organiza primul meci de fotbal jucat vreodată pe un banc de nisip.

Microbist de România este primul reality show din lume făcut la suporteri pentru suporteri. Cine va câștiga la capătul seriei de 13 episoade?

Ce vezi în Episodul 4?

Cei zece suporteri, ambasadori ai celor mai iubite zece echipe de fotbal din România, vor face două echipe de câte cinci și vor juca un meci de fotbal în Insulele Maldive. Terenul este temporar, pentru că în mod normal este acoperit de apele Oceanului Indian, pentru a se lăsa descoperit doar o oră pe zi, pe o suprafață de câteva zeci de metri pătrați.

Întrucât bancul de nisip are dimensiunea optimă doar o oră pe zi și doar în anumite zile, am ales cu grijă momentul filmării și nu am avut pauză între reprize. A iești un meci extrem de disputat, cu faze mai spectaculoase decât în majoritatea meciurilor de fotbal pe iarbă.

Pentru că fiecare episod are și o probă individuală, pentru aceasta am realizat o întrecere de paddleboard. Va fi prima întrecere de acest fel pentru România și a funcționat ca un Campionat național pentru acest nou sport.

Ce este Microbist de România?

Vedetele show-ului sunt zece microbiști trimiși de cele mai iubite zece echipe de fotbal din România. Fiecare club – FCSB, Dinamo, Universitatea Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Rapid, Poli Timișoara, Petrolul Ploiești, U Cluj și Farul – și-a trimis în concurs câte un „ambasador”.

Microbist de România i-a luat pe toți suporterii și i-a dus într-o locație de vis, în Insulele Maldive din Oceanul Indian. Cei zece se vor lupta pentru victorie, în probe sportive individuale unul contra altuia, dar și întreceri de echipă cinci contra cinci. Fiecare probă înseamnă puncte, iar cel care le va aduna pe cele mai multe va primi trofeul și un tratament de lux la Istanbul!

For fi 20 de probe în total, majoritatea premiere mondiale în sport sau premiere în România. Imagini cu suporterii români în Maldive vor fi, episod de episod, care de care mai spectaculoase. Fanii au dat totul pe teren, și-au reprezentat echipele cu mândrie și înverșunare.

Fotbalul pe un banc de nisip disponibil în Ocean doar pentru o oră din zi, vă va ține cu sufletul la gură.

Proba de pescuit de noapte va scoate la iveală lucruri neașteptate.

Cultura generală din sport nu va lipsi, iar cine va greși va fi trimis la apă!

Cine va trage cel mai bine în zidul advers după ce s-a învârtit și a amețit?

Cine va avea curajul de a înota pe placă cu rechinii atingându-l la picioare?

Și câte și mai câte vor fi. 20 de probe, 10 microbiști.

