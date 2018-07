Viitorul candidat la Președinție a început deja campania pe ”plaja milionarilor”!

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu (38 de ani) a anunţat că va candida la prezidenţialele din 2019. Viitorul ”prezidențiabil” are o avere frumușică și se respectă și atunci când își alege locurile de relaxare. Pe litoral a optat pentru o plajă din Mamaia, unde sunt ”abonați” toți milionarii, dar s-a mulțumit să consume ”popular”. (Reduceri mari la jocuri PC)

Liviu Pleșoianu și-a lăsat hainele scorțoase, a tras discursurile politice pe dreapta și a plecat la mare. A ales plaja milionarilor, Caelia, unde să se relaxeze, și nu singur, ci însoțit de familie.

Probabil de teamă să nu-l ardă soarele prea mult, deputatul a stat numai în bermude și tricou. Politicianul nu a făcut paradă de extravaganțe. Ba dimpotrivă. Pleșoianu s-a ridicat frumos de la șezlong și a mers să-și cumpere o bere… la draft.

Dacă era într-un alt loc mai aglomerat și cu pretenții mai mici, cu siguranță cineva i-ar fi strâns mâna că nu are aroganțe, deși își permite. Pe plaja milionarilor însă, acolo unde CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România l-a întâlnit, Liviu Pleșoianu nu a sărit în ochi și n-a făcut nicio baie de mulțime. S-a mulțumit să se întrețină cu soția lui.

După ce s-a răcorit cu berea la draft, iar fetiței lui i-a cumpărat o sticlă de suc, s-au retras pe șezlong, unde au stat la povești. Nici măcar aici Pleșoianu nu a vrut să renunțe la haine. A preferat să stea așa, la umbră, și să-și asculte soția.

Pleșoianu vrea să devină președintele României

Anunțul l-a făcut la începutul acestui an și este convins că are șanse mari să câștige.

„Vă spun că eu voi face exact ce am spus în urmă cu câteva luni. Voi candida la prezidenţialele din 2019. Când se va hotărî PSD să ţină acel Congres, membrii partidului vor decide, aşa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida în 2019. (…) dragi colegi, deşi am anunţat public şi clar care este intenţia mea, voi continua şi în 2018 să nu mă întâlnesc cu nicio grupare internă. Nu mă interesează absolut deloc să obţin sprijin interesat. Nu mă interesează absolut deloc să iau parte la decizii născute în spatele vreunei cortine, în spatele oricărei cortine„ , a scris Liviu Pleşoianu în urmă cu circa jumătate de an.

Parlamentarul și-a criticat atunci și colegii de partid.

„Am încercat şi am reuşit în 2017 două lucruri pe care le consider foarte importante: să lupt fără preget şi fără rezerve cu Hidra care a luat această ţară ostatică de mai bine de un deceniu şi, în acelaşi timp, să nu particip la nicio întâlnire, de orice fel (chiar şi mascată în felurite chefuri), a vreunei grupări din PSD. NU mă interesează absolut deloc «jocul politic» în sensul clasicelor lupte interne pentru putere! (…) Personal, deşi nu vă ascund că primesc foarte multe mesaje de susţinere din foarte multe zone, mă încăpăţânez să mulţumesc dar să merg mai departe privind înainte doar către principiile şi idealurile mele. Utopice, neutopice, sunt lucrurile în care cred. Greşesc, nu greşesc, voi continua să merg pe aceeaşi linie ca şi până acum. Dacă PSD, în ansamblul lui, va rezona cu această linie, vom merge împreună şi vom construi împreună sensuri noi. Dacă nu, eu îmi voi vedea în continuare de drum şi nu mă voi opri…„, se mai arată în postarea parlamentarului.

