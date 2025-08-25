Vineri avem RAPID – UȚA, iar astăzi avem „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:30

Rapid continuă lupta în liga 1 după un start foarte bun de sezon. Fără înfrângere după 7 etape (4 victorii și 3 remize), trupa lui Costel Gâlcă caută un nou succes în Giulești și consolidarea poziției secunde în clasament, înainte de pauza cauzată de meciurile echipei naționale. Gâlcă cere întăriri, în continuare, în ofensiva și așteaptă un jucător nou în următoarele zile.

Astăzi discutăm cu Geraldo Alves, antrenorul echipei Rapid U16, care a câștigat ieri, la Craiova, scor 2-0, dar și cu un fost fundaș din Giulești.

Vă așteptam alaturi de noi de la 18:30, LIVE, pe YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!