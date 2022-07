Viorel Lis, internat de urgență! Oana, apel disperat pe Facebook: ”Să vă rugați pentru el!”

Momente grele pentru Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei a ajuns din nou pe mâinile medicilor, iar Oana Lis a transmis un mesaj în care și-a rugat prietenii virtuali să se roage pentru soțul ei.

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a degradat într-un timp alarmant. Fostul primar al Capitalei se află internat într-un spital de recuperare, acolo unde se află sub supravegherea atentă a cadrelor medicale.

Oana Lis este foarte activă pe reţelele de socializare, acolo unde împărtăşeşte cu fanii săi atât momentele frumoase, cât şi pe cele mai puţin plăcute. Cu sufletul în ”pioneze”, aceasta a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care își îndeamnă prietenii virtuali să-i transmită un gând bun soțului ei.

Potrivit spuselor acesteia, starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a degradat foarte mult în ultima săptămână și nu mai poate merge singur:

„Viața nu e lapte și miere… decât în social media, în filme și in poveștile Disney!!! În realitate, lucrurile ni se întâmplă și cu bune și cu mai putin bune… așa că voiam să vă zic că de luni sunt internată într-un spital de recuperare cu Viorel, că i s-a degradat foarte mult starea într-o săptămână.

Nu mai poate merge singur deloc și dacă e vreo șansă ca să se recupereze și să nu cadă la pat, trebuia să fac asta pentru el și, bineînțeles, am și eu durerile mele de tratat.

Voiam să vă rog să vă rugați pentru el și să-i transmiteți un gând bun, pentru că eu cred în energii și dacă sunteți aici pe pagina mea… aveți energie bună în suflet.

Și cu ajutorul medicilor și asistenților de recuperare de aici, cu ce pot eu să fac și cu susținerea voastră energetică care a mai funcționat, eu sper într-o ameliorare. Calitatea vietii contează la orice vârstă”, a scris Oana Lis pe contul său de Facebook.

Viorel Lis și-a făcut testamentul

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu unele probleme la picioare, pe lângă diagnosticele vechi pe care le are de câțiva ani. Situația delicată în care se află l-a făcut pe Viorel Lis să se gândească și la momentul în care soția lui va rămâne singură. Astfel, apartamentul în care locuiește cu Oana a fost trecut pe numele ei. (CITEȘTE ȘI: CUM L-A „PROTEJAT” OANA PE VIOREL LIS, LA UN EVENIMENT)

Cei doi au discutat foarte serios despre locul de veci al lui Viorel Lis: ”Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog… n-aș fi putut. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a dezvăluit Oana în cadrul unei emisiuni TV.