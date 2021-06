Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate, dar și financiare. Cum încearcă Oana să remedieze situația

Viorel Lis nu traversează cea mai ușoară perioadă din viața lui. Fostul edil al Capitalei are o stare de sănătate nu tocmai bună, iar cei mai mulți bani se duc pe medicamente. Nici Oana, soția lui, nu poate lucra cu program normal deoarece trebuie să aibă în permanență grijă de el.

În ultima perioadă, starea de sănătate a fostului edil al Capitalei s-a înrăutățit și pentru asta, Oana și Viorel Lis au fost nevoiți să apeleze la ajutorul medicilor. Fapt ce a produs cheltuieli destul de mari. Dar nu e vorba doar de atât, lunar banii care se duc pe medicamentele de care Viorel Lis are nevoie sunt din ce în ce mai mulți.

“Nu ştiu dacă sunteţi în temă, dar la un AVC minor trebuie să faci RMN. Am dat 12 milioane de lei vechi ca să nu stăm în aşteptare. Medicamentele costă foarte mult, unele sunt subvenţionate de stat. Ia 11-15 pastile în mod normal, însă statul îi dă doar 7 pastile gratuit pentru că are statut de revoluţionar.

Are nişte parestezii din cauza statului în casă, s-a atrofiat de la perioada asta sedentară. Am făcut test Dopller. Dacă nu am fi cheltuit anumite sume de bani, Viorel nu ar mai fi fost astăzi în viaţă.” , a declarat Oana Lis pentru Click.ro.

De cealaltă parte, Oana Lis susține că pensia de doar 3.000 de lei pe care Viorel Lis o primește nu le este de ajuns și tocmai de aceea a început să lucreze. Activitatea de la cabinetul de psihologie a început să-i aducă venituri, însă nu foarte mari pentru că nu poate lucra prea multe ore.

„Din fericire am început să câştig şi eu din şedinţele de la terapie. Nu am un salariu aşa mare, pentru că depinde de clienţii pe care îi am. Nu mă pot angaja program întreg deoarece trebuie să fiu cu Viorel tot timpul, să am grijă de el”, a mai spus Oana.

