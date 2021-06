Decizia luată de Viorel Lis! Ce se întâmplă cu Oana: ”Să nu rămână singură!”

Viorel Lis a luat o mare decizie în ce o privește pe Oana Lis, partenera lui de viață. Fostul edil al Capitalei vrea ca Oana să devină mamă și îi lasă toată averea ei.

Ajuns la vârsat de 77 ani, Viorel Lis se gândește tot mai mult la ziua în care va trece în neființă. Astfel, fostul primar al Bucureștiului a dezvăluit, la Antena Stars, că îi va lăsa soției sale, drept moștenire, tot ce are și își dorește pentru ea să devină mamă. Asta pentru ca Oana să nu rămână singură la bătrânețe. ”Asta e plăcerea ei și mă gândesc și eu că dacă n-am avut copii să nu rămână singură. Pentru mine nu se mai schimbă nimic, e prea târziu”, a spus Viorel Lis la Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: OANA ȘI VIOREL LIS SE PREGĂTESC SĂ DEVINĂ PĂRINȚI! CEI DOI AU ÎNCEPUT SĂ AMENAJEZE CAMERA COPILULUI. „TOATE LUCRURILE ASTEA TREBUIE PREGĂTITE DIN TIMP”)

Viorel Lis a mai spus că a rămas impresionat de grija pe care Oana i-o poartă acum, când are probleme de sănătate. Așa cum a făcut-o, de altfel, mereu. ”Nu mă așteptam să aibă atât de mult suflet, dar îmi dau seama că e pentru prima dată când am pe cineva cu adevărat lângă mine. Contează enorm, contează pentru că, chiar dacă stau foarte mult în pat, eu am ieșit doar la recuperare, e bine că e cu mine, mă simt foarte bine, adică trec peste ceea ce am”, a mai mărturisit Viorel Lis.

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu unele probleme la picioare, iar fostul edil a dezvăluit cum se simte acum, dar și ce speranțe i-au dat medicii. A și primit un diagnostic crunt: semi-pareză. Urmează un tratament de specialitate, face exerciții și se simte puțin mai bine. (VEZI ȘI: OANA ȘI VIOREL LIS AU IEȘIT LA PĂCĂNELE ÎN PLINĂ PANDEMIE)

Totuși, chiar și așa, fostul edil al Capitalei are nevoie de ajutorul soției sale. Medicii i-au spus să nu se aștepte la vreo minune în ceea ce privește starea sa de sănătate. ”Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața”, a dezvăluit Viorel Lis într-o emisiune TV.