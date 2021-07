Viorel Lis și-a făcut testamentul! Cui îi va lăsa fostul edil al Capitalei averea

Viorel Lis și-a făcut testamentul! Soția lui, Oana, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV cum se va împărți averea.

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu unele probleme la picioare, pe lângă diagnosticele vechi pe care le are de câțiva ani. Viorel Lis cheltuie foarte mulți bani pe tratamente, iar din punct de vedere financiar nu o duce foarte bine.

Situația delicată în care se află l-a făcut pe Viorel Lis să se gândească și la momentul în care soția lui va rămâne singură. Astfel, apartamentul în care locuiește cu Oana a fost trecut pe numele ei. Viorel Lis le-a asigurat tot ce era necesar fostei sale soții Și copiilor lor, așa că totul îi va rămâne Oanei după moartea sa.

”A trecut casa pe numele meu. La divorț, el a făcut partaj, le-a dat tot ce au avut nevoie copiilor și fostei soții. Acum eu decid ce facem cu banii. Toate sunt pe capul meu!”, a spus Oana Lis în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Lis, sprijin de nădejde pentru soțul ei

Oana şi Viorel Lis sunt împreună de la sfârşitul anilor ’90 şi formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbiz-ul autohton. Între ei este o diferenţă de vârstă de 35 de ani, însă timpul a demonstrat că iubirea lor a fost mai presus decât orice prejudecată sau obstacol pe care l-au întâmpinat.

Oana Lis este un sprijin de nădejde pentru soțul ei și a mărturisit că îi va fi alături acestuia până când moartea îi va despărți.

“Este adevărat că Viorel nu a mai ieșit din casă. Are niște probleme la picioare. O să fiu alături de el până la moarte. Am fost împreună și când Viorel era sărac. Pentru alții poate părea ceva deosebit, pentru mine este ceva obișnuit. Îi fac masaj, stăm de vorbă, ia pastilele. Pentru mine este ceva ușor, pentru că așa este atunci când este iubire. Mă port cu el așa cum sper că ar face și el cu mine. Viorel se mișcă doar dacă ia pastile de durere”, a povestit Oana Lis în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.