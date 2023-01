Viorel Lis, umilit în public de Oana. Ce i s-a întâmplat fostului edil al Capitalei: „Am pus-o într-o poziție...”

Oana Lis a făcut declarații în exclusivitate despre umilințele la care l-a supus pe Viorel, actualul partener de viață al său, în primii ani de căsnicie. Iată ce a avut de îndurat fostul edil al Capitalei, precum și momentul în care femeia de lângă el și-a dat seama că greșește.

Între Oana și Viorel Lis a existat mereu o relație condimentată, unul fiind sarea, iar celălalt piperul. Din acest motiv, cei doi au atras atenția presei și a oamenilor în nenumărate rânduri. Chiar și așa, femeia i-a fost alături soțului său în cele mai grele momente, iat umilințele din trecut au fost date uitării.

Cum l-a umilit Oana pe Viorel Lis

Scandalurile dintre Oana și Viorel Lis erau la ordinea zilei, mai ales în perioada în care cuplul abia se căsătorise. Femeia privește cu regret la perioada în care partenerul ei nu era la fel de bolnav și se puteau bucura de multe momente frumoase împreună.

Chiar și așa, soția fostului edil al Capitalei recunoaște că a fost o persoană complicată care stârnea un scandal oriunde se afla și din orice motiv, fără să îi pese de lumea din jur. Văzând că lucrurile nu stau deloc bine pentru ea, a fost nevoită să își schimbe pe loc atitudinea și să se maturizeze.

”Acum dacă stau să mă întorc și văzând așa, psihologic, deși făceam crize pe stradă, ne certam, trânteam, înjuram, când ne certam, aveam și momente plăcute. El știa foarte bine. Eu despicam firul în patru, iar el ieșea să se calmeze, el pleca. Eu voiam să stăm acolo să discutăm, dar el făcea foarte bine, era mult mai matur.

Am înțeles, când eram o dată cu o prietenă și cu Viorel. La fel, m-am enervat și din orice chestie, atunci când ai niște traume, ori chestie mică îți activează ceva, am făcut de față cu prietena asta și mi-am dat seama că nu e frumos. Am pus-o pe ea într-o poziție proastă, mie și lui Viorel ne trecea după 5 minute”, a mai spus soția fostului edil.