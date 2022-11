Oana Lis, despre cea mai mare frică a partenerului său. Ce i-a spus fostul edil în urmă cu doar câteva zile

În ultima vreme, Viorel Lis s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Partenera sa, Oana Lis, a avut grijă ca fostul edil să urmeze un tratament specializat pentru ca starea sa de sănătate să i se îmbunătățească. Recent, în cadrul unui interviu, blondina a dezvăluit ce dialog a avut cu soțul său cu doar câteva zile în urmă.

Este cunoscut faptul că familia Lis a trecut prin multe probleme în ultima perioadă. Situația financiară nu a fost deloc una bună, însă Oana a făcut tot posibilul ca partenerul ei să beneficieze de îngrijirea medicilor. Blondina își dorește să îi facă traiul lui Viorel cât mai ușor până în clipa în care va închide ochii.

CITEȘTE ȘI: OANA LIS A DECLARAT ”RĂZBOI” SINGUREI DEPENDENȚE PE CARE O ARE: ”ESTE FOARTE GREU, AM TRECUT PRIN TOT FELUL DE STĂRI”

Se pare că acest subiect a fost abordat de cei doi cu câteva zile în urmă. Viorel Lis este speriat de momentul în care se va despărți de soția lui, iar uneori când această panică îl cuprinde îi spune ce are pe suflet. În stilul său caracteristic, Oana îl înveselește întotdeauna și nu îl lasă să se afunde în gânduri negative.

„De dimineață el îmi spunea: Oana, ce fac dacă o fi să mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine? Și eu i-am zis: Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani! Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm.”, a spus Oana Lis.

Oana Lis: „Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul”

Oana Lis recunoaște că bătrânețea a venit la pachet cu multe provocări cu care ea nu știa că se va confrunta. Deși la un moment dat, i-a fost greu să accepte faptul că toată lumea o judecă pentru relația pe care o avea cu fostul edil, în timp a vrut să devină un exemplu pentru toți cei din jurul său.

„La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu ne învață. Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem.”(…) Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc. Am învățat de la cazul lui Viorel , de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni. Este un plus că ceilalți vor fi lângă tine, dar trebuie să ai ceva pregătit.”, mai spune Oana Lis.