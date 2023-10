Viorel Stegaru, lacrimi amare pentru Vulpița. Fostul soț al Veronicăi își strigă suferința în văzul tuturor

Viorel Stegaru suferă cumplit după Veronica, femeia alături de care are doi copii. După mai multe certuri și împăcări, cei doi s-au despărțit definitiv.În luna septembrie a acestui an, Vulpița nu s-a mai ferit și s-a afișat alături de noul iubit. Situația nu a fost tocmai pe placul fostului soț. Lacrimile au curs râuri, râuri.

Vulpița a trecut destul de repede peste despărțirea de Viorel, și-a refăcut viața, iar acum se pare că trăiește o poveste de dragoste ca-n filme. De când s-a afișat la brațul noului iubit, Viorel pare că nu-și revine. Versurile melodiilor de dragoste sunt cele care-i mai alină din suferință.

Viorel Stegaru suferă după Vulpița

Durerea e mare, iar fostul soț al Vulpiței nu se ferește să-și exteriorizeze sentimentele în văzul tuturor. Recent, bărbatul a publicat o fotografie și câteva versuri din melodia artiste Ami, ”Nostalgia”.

„Mi-ai rupt inima

Și de atunci e la tine

Melancolie,

După ani și ani

Te-ai întors la mine…”, sunt versurile postate de Viorel Stegaru, pe Instagram.

După despărțirea de Viorel, Vulpița s-a îndrăgostit de un bărbat mai în vârstă ca el. Veronica și-a lăsat cei doi copii în grija fostului soț. După ce a devenit mamă pentru a treia oară, în urmă cu doar câteva luni, femeia s-a debarasat și de noul-născu și l-a lăsat în custodia statului. Acum este liberă de orice responsabilitate și se poate dedica în totalitate noului iubit.

Dumitru Cătălin este bărbatul pentru care l-a părăsit pe Viorel. Pe rețelele de socializare, Vulpița se afișează des cu noul iubit, semn că cei doi chiar sunt îndrăgostiți și se iubesc.

Vulpița nu știe cine este tatăl băiețelului ei nou-născut

Se pare că Viorel Stegaru nu ar fi tatăl celui de-al treilea copil al Vulpiței. Cei care au încercat să o ajute pe femeie au ajuns la concluzia că nici Veronica nu știe cine este tatăl copilului. Despărțirea de Viorel ar fi fost cu mult timp înainte ca ea să rămână gravidă.

„Veronica nu știe cu cine a conceput copilul, habar nu are. Nu există un tată care să fie indicat de ea și să se încerce solicitarea acestuia în privința bebelușului. A spus clar că nu știe cine este. A dat un nume, două, dar i-am spus că aici nu merge cu ghicitul. Sigur nu este Viorel Stegaru, căci aceasta nu mai este împreună cu el de peste un an de zile. El și părinții lui au în grijă ceilalți doi copii ai Veronicăi. Ea e un suflet necăjit, cum o știe toată țara. Trebuie ajutată. DGASPC Vaslui i-a propus să meargă într-un centru, unde să fie împreună cu bebelușul, să stabilească o legătură emoțională cu el, devenind o mamă în adevăratul sens al cuvântului. Într-un târziu a acceptat, dar acum numai ea știe dacă face asta doar pentru că își dorește să fie alături de copil, ca o mamă normală, sau doar că nu are unde sta, că au abandonat-o toți în jur”, au explicat cei care s-au implicat în rezolvarea cazului Vulpiței.