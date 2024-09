Viorica Dăncilă, în partidul lui Terheș. „Cred că ar fi, din nou, un premier extraordinar”

Cristian Terheș a anunțat că Viorica Dăncilă face parte acum din echipa lui! Fostul premier s-a alăturat Partidului Național Conservator Român (PNCR). Ce a declarat europarlamentarul cu privire la noua formulă, dar și ce a spus fosta președintă a Partidului Social Democrat cu privire la această decizie?

Europarlamentarul este de părere că Viorica Dăncilă a „reprezentat România așa cum se cuvine”. Spunem asta pentru că a precizat că își dorește în echipa lui numai oameni așa, potrivit Agerpres.

Cei doi au făcut primele declarații despre acest subiect. Ce au discutat, dar și ce părere are Cristian Terheș despre Viorica Dăncilă, de fapt?

Cristian Terheș nu a discutat cu Viorica Dăncilă despre un tandem până în momentul de față. Europarlamentarul consideră că fosta președintă a Partidului Social Democrat ar putea fi iar „un premier extraordinar pentru România”.

„Încă nu am vorbit despre un tandem. În momentul de faţă, lucrăm cu doamna Dăncilă şi cu alţi specialişti la programul de guvernare. (…) Cred că doamna Dăncilă ar fi, din nou, un premier extraordinar pentru România. Vom avea liste complete pentru alegerile parlamentare sub sigla PNCR, motiv pentru care am demarat fuziuni cu alte partide conservatoare care se alătură acestui proiect”, a spus europarlamentarul Cristian Terheș.