Viorica de la Clejani, operată de urgență! Intervenția a fost una complicată: ”Am auzit tot, timp de 3 ore!”

Viorica de la Clejani a ajuns de urgență pe masa de operație. Vedeta a suferit o intervenție chirurgicală care a durat trei ore, la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală. Artista se află în perioada de recuperare și își va relua cântările abia în luna mai, de Paște.

Sâmbătă, 13 aprilie 2024, Viorica de la Clejani a postat pe rețelele de socializare o fotografie care i-a făcut pe fanii săi să se îngrijoreze. Artista s-a pozat pe patul de spital la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală la piciorul stâng.

Operația a durat aproximativ trei ore, iar cântăreața se află acum în repaus medical. Mai mult, blondina va fi nevoită să evite pe cât posibil să depună efort în următoarea perioadă.

Potrivit mesajului pe care l-a publicat alături de fotografia de pe patul de spital, Viorica de la Clejani a fost pe jumătate anesteziată în timpul intervenției chirurgicale. Astfel, artista a văzut și a auzit tot ceea ce s-a întâmplat în sala de operații în timpul procedurii.

Între timp, cântăreața a fost externată de la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală, iar starea sa de sănătate este una bună. Mai mult, aceasta a dezvăluit că soțul ei, Ioniță, îi este alături, lucru care o ajută în timpul recuperării.

De asemenea, Viorica de la Clejani a anunțat că își va relua cântările în luna mai, când se sărbătorește Paștele.

„Ieri am suferit o intervenție chirurgicală la piciorul stâng. Am fost jumătate anesteziată, am văzut tot și am auzit tot timp de 3 ore. Atât a durat operația!

D-na dr. Matișan Eugenia, sunteți extraordinară, d-na director Cora Pop, m-ați făcut să mă simt ca acasă, d-na Bobocea Alina vă mulțumesc, d-le manager Cîrstoiu Cătălin, medic ortoped și candidat la Primăria Capitalei, ați fost alături de mine în tot acest proces. Mă înclin în fața domniilor voastre și vă mulțumesc din inimă! Întâi e Dumnezeu și apoi D-vs-tră!

Acum sunt bine, sunt acasă alături de soțul meu și de cățelușii mei, în luna de miere! Așa mi-au zis domnii doctori: „Stai cuminte, cu piciorul-n sus, nici o treabă prin casă, nici măcar o mâncare să nu gătești, ca să te recuperezi repede!

Așa voi face, că avem treabă, frate:

5 Mai, în seara de Paște, „Concert Smecher’ alături de Carmen Chindriș, la Oncești-Maramureș!

6 Mai în Premieră la Vente-Gura Humorului un Mega-Concert!

12 Mai GrillFest- Lagoo Snagov.

17 Mai Beraria H…. și tot așa!

Să fim sănătoși că asta este cel mai important! Vă pup! Și aveți grijă de sănătatea voastră”, a fost mesajul postat de Viorica de la Clejani pe pagina sa de Facebook.