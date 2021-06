Viral. Camera bizară pe care un cuplu a descoperit-o în noua lor casă: „Poate sunt demoni acolo”. VIDEO

O femeie a postat pe Tik Tok o imagine cu o cameră secretă descoperită în casa îi care doar ce se mutase, cerându-le următorilor ei sfaturi de amenajare.

Raine, cea care folosește userul Sissyhandshaw pe rețeaua de socializare, a adunat într-un timp foarte scurt peste 16 milioane de vizualizări la postare care dezvăluie cum arată camera descoperită pe neașteptate.

„Din cauza pandemiei am cumpărat casa fără să mergem să o vedem înainte. Abia după două luni când am ajuns să vizităm am observat o diferență între poze și ce era, de fapt, în casă”, a spus tânăra.

Camera se află în birou

Așa cum se poate observa și în imagini, femeia a descoperit că accesul în camera ascunsă se poate face doar printr-o ușă extrem de mică, care există doar dressing. Deși alte case, construite la fel, au o ușă care duce direct în acel spațiu, casa unde tânăra s-a mutat nu are.

Fanii au fost uluiți de cele văzute. „O puteți tranforma într-o cameră de panică”, i-a sfătuit un internaut, în timp ce altul a glumit: „Cel mai probabil a fost închisă dintr-un motiv obiectiv. Poate sunt demoni acolo”.