Viviana Sposub s-a certat cu Ruxi de la un bărbat, iar pe Raluca Dumitru o urăşte şi acum: „Nu vorbeşte cu mine”

Emisiunea „Bravo, ai stil!” aduce în fața publicului lecții de stil, ținute spectaculoase, dar și numeroase conflicte. De cele mai multe ori între concurentele show-ului ies scântei, iar asta s-a întâmplat din plin și sezonul trecut. Unele dintre participante au avut destul de multe de împărțit, iar relațiile dintre acestea pare că nu s-au liniștit nici după terminarea concursului. Fetele nu au uitat toate înțepăturile și au ales să nu continue „războiul” și după terminarea filmărilor. Este și cazul Vivianei Sposub, care nu le-a uitat pe cele care au atacat-o.

Uneori tensiunea atinge cote maxime în platoul „Bravo, ai stil!”, iar concurentele se aprind destul de rău. Raluca Dumitru, fostă participantă în cadrul show-ului a dezvăluit că nici la un an după terminarea sezonului în care a concurat conflictele cu unele colege nu s-au stins. Aceasta a bifat câteva certuri și cu fosta iubită a lui George Burcea, care nu a iertat-o nici până în ziua de astăzi.

(CITEȘTE ȘI: CE DIFERENŢĂ DE VÂRSTĂ ESTE ÎNTRE VIVIANA SPOSUB ŞI SAINT LEVANT, NOUL IUBIT. FOSTA LUI GEORGE BURCEA E MAI MARE DECÂT EL)

Viviana Sposub nu mai vrea să audă de Raluca Dumitru

În cadrul unui interviu recent, Raluca Dumitru a mărturisit că în timpul emisiunii, din cauza stresului și a presiunii, spiritele s-au mai încins. Aceasta a avut câteva conflicte cu unele dintre concurente, însă situațiile conflictuale s-au stins de tot după terminarea show-ului.

Însă, acest lucru nu se aplică și în cazul Vivianei Sposub. Raluca Dumitru a mărturisit că fosta iubită a lui George Burcea este singura care nu a trecut peste ce s-a întâmplat la „Bravo, ai stil!” și nu a vrut să mai audă de ea după terminarea show-ului.

„Am legat prietenii la Bravo, ai stil. Vorbesc cu Ruxi în continuare, cu Viviana nu vorbesc, că nu vrea ea, nu că am eu ceva. Eu trec foarte repede peste orice incident pe care l-am avut în emisiune.

E normal că atunci când ești într-o competiție, nervii sunt la cote maxime și cu stresul și munca care e acolo, mai arunci câteva vorbe, că așa suntem noi oamenii. Ea nu mai vorbește cu mine, poate s-a simțit prea atacată, nu știu.

Am mai vorbit cu Adina, Amna, Melina, nu am absolut nicio problemă cu niciuna, chiar dacă am mai avut discuții în contradictoriu”, a declarat Raluca Dumitru, la Bravo, ai stil! Backstage.

(VEZI ȘI: CU CE SE OCUPĂ VIVIANA SPOSUB, DUPĂ CE A RĂMAS ȘI FĂRĂ GEORGE BURCEA ȘI FĂRĂ JOB ÎN TELEVIZIUNE)

Viviana Sposub și Ruxi, la cuțite

În timpul competiției „Bravo, ai stil!” Viviana Sposub și Ruxi au avut și ele câte ceva de împărțit. Deși în urmă cu ceva timp cele două erau prietene bune, s-au certat de la un bărbat, iar apoi nu au mai avut ochi una pentru alta, iar asta s-a văzut perfect în cadrul show-ului de la Kanal D.

Înainte să îl întâlnească pe George Burcea, Viviana s-a iubit cu Ionuț Rusu. Iar pe vreme când cei doi numai ce începuseră relația, șatena a cunoscut-o și Ruxi, cea mai bună prietenă a comediantului, dar și cea care avea să îi devină rivală în cadrul competiției „Bravo, ai stil!”. Cei trei au devenit o echipă de nedespărțit, iar Ionuț Rusu se bucura că cea mai bună prietenă și iubita se înțeleg de minune.

Deși pentru o perioadă lucrurile au mers perfect, totul s-a stricat într-o vacanță nefastă. Cei trei au plecat împreună să se relaxeze, numai că Ionuț Rusu i-a greșit Vivianei și o ceartă a izbucnit între cei doi. În scandal a intrat și Ruxi care s-a poziționat de partea șatenei, fapt ce a generat o nouă ceartă între cei mai buni prieteni. După ce a văzut că lucrurile escaladează, Viviana i-a spus adio iubitului. Însă, în urma acestui episod și relația cu Ruxi s-a deteriorat, iar cele două nu și-au mai vorbit.

„Se crease o relație foarte frumoasă între noi trei, el fiind cel mai bun prieten al lui Ruxi. Mergeam în vacante împreună, la petreceri. Eram că o gașca. Prietena cea mai buna și iubita se înțeleg atât de bine, era foarte frumos, dar până într-o vacanta când el mi-a greșit cu ceva, Ruxi mi-a luat mie apărarea și ei doi au ajuns să se certe.

Ei doi s-au certat și a dat vina pe Ruxi că de ce se baga în oala noastră și în momentul ăla am rupt: Eu nu mai am ce discuta cu voi, vreau să mă retrag”, declara Viviana Sposub, în urmă cu ceva timp.