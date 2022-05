Vlad Gherman și Oana Moșneagu, anunţ neaşteptat! Fanii s-au bucurat nespus: „Acum suntem trei”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt foarte activi pe reţelele de socializare, acolo unde împărtăşesc cu fanii diferite momente din viaţa lor. Recent, cei doi i-au luat pe surprindere pe admiratori, după ce au dezvăluit că familia lor s-a mărit cu încă un membru.

Cu puțin timp în urmă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au postat în mediul online un mesaj prin care au dat de înțeles că urmează să devină părinți. Însă, în ultimul vlog, aceştia au explicat despre ce este, de fapt, vorba. Mai exact, actorii au luat în urmă cu câteva zile un pui de pisică.

Micuța felină se numește Moț, iar în primele zile a fost extrem de liniştită, însă după ce s-a acomodat a devenit extrem de jucăuşă.

„În caz că vedeți, nu mai suntem doi, suntem trei. Ea este Moț, este pisicuța nostră pe care am luat-o acum câteva zile, 5 mai exact, încă se mai acomodează cu locul și am vrut să faceți și voi cunoștință cu ea. Prima zi, ce-i drept, ne-am speriat, pentru că nu se acomoda deloc. Îi era foarte frică de noi, stătea mai mult ascunsă sub canapeaua asta”, a spus Vlad Gherman.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝐕𝐥𝐚𝐝 𝐆𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 (@vladgherman_oficial)

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. La începutul anului, cei doi au decis, însă, să meargă pe drumuri separate.

După despărțire, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au păstrat legătura și nu de puține ori s-au comportat, în continuare, ca doi iubiți. Fanii actorilor au sperat la o împăcare, dar iată că Vlad Gherman și-a găsit liniștea în brațele Oanei.

Deși relația dintre cei doi este abia la început, se pare că Vlad Gherman și Oana Moșneagu au planuri mari de viitor și au decis să se mute împreună: „Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm”, a mărturisit Vlad Gherman pe canalul său personal de YouTube.

sursă foto: instagram