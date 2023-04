Vladimir Drăghia, probleme cu Alice Cavaleru! S-a dat de gol în direct, la TV: „E frustrant!”

Serialul Clanul, difuzat de Pro TV, se bucură de un succes uriaș printre telespectatorii din România. În ciuda faptului că nu are un rol principal, Vladimir Drăghia (37 de ani) este o prezență aparte în distribuția serialului. Actorul a dezvăluit recent că orele îndelungate petrecute la filmări au produs nemulțumirea soției sale, Alice Cavaleru.

Clanul este cu siguranță serialul momentului în România, mulți telespectatori urmărind cu sufletul la gură, în fiecare săptămână, peripețiile personajelor îndrăgite. Vladimir Drăghia face parte din distribuția serialului, fără a avea însă un rol principal. El îl interpretează pe Mișu, un polițist din echipa comisarului Costoiu.

Vladimir a vorbit recent despre atribuțiile sale în cadrul serialului, dar și despre dezavantajele meseriei de actor. Cu acest prilej el a dezvăluit că orele multe petrecute la filmări au produs nemulțumirea soției sale.

(CITEȘTE ȘI: Actorul din Clanul a cărui poveste depășește orice scenariu de film. Paul Alex a urcat și pe scena Românii au Talent de la PRO TV)

Vladimir Drăghia a vorbit sincer despre rolul său. „De multe ori, spre rușine mea, vin așa… flu-flu, la cadru”

Invitat în cadrul emisiunii Vorbește lumea, Vladimir Drăghia a vorbit despre rolul său din serialul Clanul. În ciuda faptului că a primit aprecieri din partea moderatorilor, Drăghia a admis că rolul pe care-l interpretează este unul destul de mic. Totuși, el a subliniat că se distrează de minune la filmări împreună cu ceilalți colegi.

„Am trei replici pe episod. De multe ori, spre rușine mea, vin așa… flu-flu, la cadru. Să vezi în trei (n.r. evoluție), mai ales că înnebunește Costoiu. Și poți să-ți dai seama doar din priviri, că am puține replici. Când mă uit se vede totul.

E foarte mișto. Pentru mine, cel puțin, e foarte distractiv. Am cu cine să mă distrez acolo. Chiar vin de plăcere. Actorii sunt foarte mișto. Și pe lângă lucrul bun pe care îl fac acolo, în spatele camerelor e adevăratul show”, a spus Drăghia la Pro TV.

Vladimir Drăghia are probleme cu soția din cauza serialului Clanul

Vladimir nu a uitat să povestească faptul că soția sa, Alice Cavaleru, glumește uneori pe seama rolului său. Totuși ea este nemulțumită de timpul lung pe care Vladimir îl petrece la filmări.

„Problema este nu că stau mult, ci că… revin la o glumă din familie, că stau mult fără să fac nimic. Plec dimineața, mă duc la filmări. Vin seara acasă. Dar e frustrant când stai și se uită nevastă-mea la televizor și…

Nu mă întreabă, îmi zice. Cam 12 ore sunt într-o zi de filmare. Nu tot timpul pentru mine. Noi suntem numerotați în funcție de importanță sau apariția…

Am 13, au murit trei dinaintea mea și am ajuns pe 9 sau 10. Tot se duc, la ăștia care înnebunesc, nu știu cum să-i număr. La cum am evoluat, după cinci sezoane sunt pe 1”, a declarat Vladimir Drăghia.

(VEZI ȘI: Mădălina Craiu, mărturisiri despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a juca în serialul „Clanul”: „Am vorbit cu oameni care lucrează în penitenciare”)