Mădălina Craiu, mărturisiri despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a juca în serialul „Clanul”: „Am vorbit cu oameni care lucrează în penitenciare”

Mădălina Craiu face parte din distribuția serialului „Clanul”, de pe Pro TV. Actrița a dat viață personajului „Ilinca”, un personaj complex, care luptă pentru adevăr și dreptate. Pentru a putea interpreta acest rol, Mădălina a cerut sprijinul oamenilor legii care au contact direct cu personaje din lumea interlopă, tocmai pentru a studia mai bine ce se întâmplă într-un clan.

Actrița s-a documentat riguros pentru a putea da viață personajului său. Mădălina Craiu interpretează o jurnalistă care luptă pentru adevăr și dreptate și care studiază cu atenția lumea interlopă. Nu este singura actriță care a studiat riguros modul în care acționează oamenii din lumea interlopă, George Mihăiță, cel care îl interpretează pe Bebe Măcelaru, a stat timp de câteva săptămâni lângă Nuțu Cămătaru, pentru a putea înțelege complexitatea personajului său.

În cadrul unui interviu, Mădălina Craiu a vorbit despre cât de greu i-a fost să dea viață acestui personaj.

Mădălina Craiu, despre interpretarea personajului său: „E o lume despre care noi nici nu ne imaginăm cât este de prezentă în viața noastră”

Mădălina Craiu susține că personajul pe care îl interpretează, Ilinca, este o tipă foarte hotărâtă și ambițioasă. Nu a fost greu pentru ea să intre în pielea personajului, ci să ia contact cu lumea interlopă pentru a înțelege anumite aspecte.

„Din punct de vedere al personajului, ea este o tipă foarte hotărâtă, foarte ambițioasă. Foarte fermă, dintr-o bucată așa, și se manifestă destul de violent. Ilinca e vulcanică. Din punctul acesta de vedere, nu mi-a fost foarte greu, pentru că e un personaj ca oricare altul, pe care l-am avut de făcut până acum. Să-i dai anumite caracteristici nu este neapărat cel mai greu. Ce mi-a fost cel mai greu la Ilinca… mi-a fost greu să intru în lumea asta a ei și a familiei ei și a lui Tudor, în tot ce înseamnă mafie, interlopi și a-ți pune real problema ce înseamnă un contact cu acea lume”, a declarat actrița, pentru Viva!.

Actrița susține că a apelat la ajutorul oamenilor care lucrează în poliție și în penitenciare, pentru a înțelege acest fenomen.

„Asta a fost destul de greu pentru mine și am ajuns să fac și o mică, mare documentare. Am vorbit cu oameni care lucrează în poliție, dar nu numai. Am vorbit cu oameni care lucrează în penitenciare și care au contact cu genul acesta de personaje și e o lume despre care noi nici nu ne imaginăm cât este de prezentă și de complexă și de activă în viața noastră”, a mai completat actrița.