Vladimir Drăghia, vacanță plină de adrenalină! Ce destinație a ales actorul: „Vă recomand să veniți cu trenul”

Vladimir Drăghia este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. Fostul câștigător de la Exatlon a plecat în vacanță, însă de această dată se pare că nu și-a luat fiicele și soția cu el. S-a distrat pe cinste și a avut parte de multă adrenalină, momente pe care le-a împărtășit și cu fanii pe rețelele de socializare.

Nu mai este un secret faptul că fostul actor din „Narcisa Sălbatică” își permite să-și satisfacă orice moft. Recent, acesta a plecat la munte, acolo unde a avut parte de multă distracție pe pârtie.

Vladimir Drăghia s-a distrat fără familie

Actorul a publicat câteva imagini și videoclipuri din mini vacanța petrecută la munte alături de mai mulți prieteni. Fostul înotător de performanță s-a răsfățat cu băuturi fine, a schiat și nu s-a dat în lături să exploreze împrejurimile. A dansat pe pârtii, a închinat pahare împreună cu prietenii și nimic nu a mai contat!

„În fiecare weekend e super distracție alături de @aperolspritzromania pe pârtii. Stați aproape să vedeți ce a ieșit!”, a scris Vladimir Drăghia pe Instagram.

Vladimir Drăghia: „Vă recomand să veniți cu trenul”

Actorul și-a sfătuit fanii să viziteze același loc, iar ca mijloc de transport să aleagă trenul. De asemenea, îndrăgitul personaj din showbiz-ul autohton le-a povestit urmăritorilor săi cum a ajuns să trăiască această experiență. În spirit de glumă, bărbatul a povestit că a plecat dimineața din Capitală și s-a întors la timp seara, pentru a-și culca fiica cea mică, pe Zora.

„Am plecat din București la 10 dimineața, am ajuns la munte la 12, am skiat până pe la 16, apoi ne-am distrat cu @aperolspritzromania și @wintertour.ro până la 19, când am luat trenul înapoi spre București. Am ajuns la timp cât să o culc pe Zora. Deci vă recomand să lăsați mașinile acasă și să mergeți cu trenul la munte”, a mai transmis Vladimir Drăghia pe contul personal de Instagram.