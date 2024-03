Vlăduța Lupău, în doliu! A primit vestea în timp ce se afla în vacanță, cu familia: ”Își îngroapă azi băiatul”

Deși se află în vacanță în Maldive și ar trebui să se distreze și să se relaxeze, Vlăduța Lupău trece prin momente destul de grele. Vedeta a primit vești cât se poate de proaste de acasă, iar vacanța acesteia a fost ruinată. Cântăreața a dezvăluit că o întâmplare tragică a avut loc în familia ei și este în doliu. Se pare că o persoană dragă acesteia s-a stins din viață. Despre cine este vorba?

Vlăduța Lupău trece prin momente destul de grele. Vedeta este plecată în vacanță, însă bucuria i-a fost știrbită de un deces în familie. Artista și-a anunțat fanii că o persoană din familia ei a decedat, iar ea nici măcar nu poate să fie prezentă la înmormântare, fiind la mii de kilometri distanță.

Vlăduța Lupău așteaptă de ceva vreme vacanța în Maldive. Anul trecut aceasta era gata de plecare, însă fiul ei, în vârstă de un an și jumătate, s-a îmbolnăvit atunci, iar escapada a fost anulată. Micuțul Iair a făcut otită, așa că excursia în Maldive a picat.

Așa că acum, vedeta a plecat în vacanță fiind cât se poate de încântată și bucuroasă că nimic nu a mai oprit-o. Însă, la câteva zile după ce a ajuns în Maldive, vedeta a primit vești cât se poate de triste. Se pare că unchiul său, fratele mamei ei, s-a stins din viață. Acest eveniment tragic a adus multă tristețe pentru cântăreață, care și-a împărtășit sentimentele și cu fanii din mediul online.

Mai mult, artista a mărturisit că nici măcar nu a putut să participe la înmormântare, asta pentru că nu a putut să se întoarcă tocmai din Maldive în timp util.

Vlăduța Lupău este în culmea fericirii de când a devenit mămică. În urmă cu un an și jumătate, cântăreața a adus pe lume un băiețel. Rolul de mămică a venit însă la pachet pentru artistă cu multe provocări. Recent, pe rețelele sociale, cântăreața le-a povestit celor care o urmăresc cu ce probleme s-a confruntat după alăptare, dar și cum a reușit să treacă peste momentele dificile.

Mai exact, se pare că artista a trecut prin clipe destul de grele după ce a terminat perioada de alăptare. Vedeta s-a confruntat cu niște dureri teribile și le-a povestit și fanilor din mediul online prin ce a trecut.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a scris Vlăduța Lupău, în mediul online.