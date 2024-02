Vlăduța Lupău și Adi Rus erau implicați în alte relații când s-au cunoscut. Cum au ajuns să fie împreună, de fapt

Vlăduța Lupău a dat tot din casă și a spus cum l-a cunoscut pe soțul ei, Adi Rus. Cântăreața de muzică populară a scos la iveală detalii neștiute despre căsnicia sa.

Recent, Vlăduța Lupău a dezvăluit cum l-a cunoscut pe fostul fotbalist Adi Rus. În prezent, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire, fiind căsătoriți din anul 2019. Interpreta de muzică populară este de părere că fiecare om are un suflet pereche, iar Adi Rus este al ei. Mai mult, aceasta susține că ei doi au fost norocoși că s-au întâlnit.

Se pare că cei doi nu s-au cunoscut într-un moment potrivit. Cu toate acestea, Vlăduța și Adi însă au făcut lucrurile să funcționeze.

„Fiecare om pe lumea asta are un suflet pereche. Nu cred că e doar o vorbă. Am ajuns la nivelul la care cred că ai un suflet pereche, nu există că așa a fost să fie, așa s-a întâmplat. Cred că undeva, în lumea asta, ai un suflet pereche. Eu cum am ajuns lângă Adi? Pe vremea facultății am avut de cântat la un grup de politicieni, în satul lui Adi, era vară. M-am dus și erau numai oameni mai în vârstă, politicieni și profesori. Eu tot am cântat și, la un moment dat, vine o mașină să le aducă la oamenii ăia ceva de băut. Și atunci se dă jos Adi. S-a uitat la mine, eu la el, mi s-a părut că e frumos, poate i s-a părut și lui și a plecat. Mă gândeam pe cine să întreb cine e, dar a mai venit o dată, peste vreo două ore. Atunci am întrebat cine e, mi s-a zis că e băiatul cuiva din sat, dar atât”, a mărturisit Vlăduța Lupău, în podcast-ul moderat de Mihai Morar.