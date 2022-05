Vlăduța Lupău, momente dificile în cabinetul medicului ginecolog: ”Omul nu avea halat, nu mi-a explicat nimic”

De când a aflat că va deveni mămică pentru prima dată, Vlăduța Lupău a avut de-a face cu tot felul de situații mai plăcute sau mai puțin plăcute. De curând, artista a mărturisit un episod petrecut în cabinetul unui medic ginecolog, care a lăsat-o cu un gust amar.

Vlăduța Lupău trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. De când a aflat că o să devină mămică, artista radiază de fericire, însă întâmplările mai puțin plăcute nu au lipsit.

Vlăduța Lupău, momente dificile în cabinetul medicului ginecolog

De curând, artista le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram o întâmplare care a surprins-o într-un mod neplăcut. Aflată în cabinetul medicului ginecolog, pentru un control, Vlăduța Lupău ”s-a lovit” de un zid din partea celui care se presupune că trebuia să-i ofere toate informațiile legate de sarcină. Medicul nu purta halat, nu i-a explicat nimic, ba mai mult a ținut să-i țină o scurtă morală.

După cele întâmplate, se pare că Vlăduța Lupău a decis să renunțe la serviciile medicului respectiv:

„Omul nu avea halat, nu mi-a explicat absolut nimic, doar dacă întrebam eu ceva, din ce mai știam. Mi-a luat și o căruță de bani, peste 500 de lei, ceea ce pentru o femeie de rând mi se pare foarte mult.

Mi-a și zis la final „Tu, fată, nu te-o liniștit un doctor că nu ai fi mers așa des sau te calmai”. Pe bune?! (…) A vorbit și urât (flegmatic) cu mine, mi-a zis și sexul copilului , poate eu nu-l știam sau nu doream să-l știu.”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Vlăduța Lupău este gravidă în cinci luni și urmează să nască un băiețel. Și-a dorit enorm să fie mămică, iar acum visul i s-a împlinit. A avut, însă, mult de suferit până să ajungă aici, pierzând două sarcini, despre care nu a spus absolut nimic până de curând:

“Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma a acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice.

Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ție. Nu am fugit, am zis că nu a fost să fie”, a spus artista în podcast-ul lui Mihai Morar.

Sursa foto: Instagram.ro