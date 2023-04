Vlăduța Lupău trăiește un calvar! Medicii refuză să o opereze. „Am două plase de medicamente”

De ceva timp, Vlăduța Lupău se confruntă cu unele probleme de sănătate. Artista a făcut turul medicilor din România, iar acum a ajuns și pe mâinile unui doctor din Paris. Diagnosticul a fost confirmat, iar cântăreața vrea să ajungă pe masa de operație, însă nimeni nu vrea să o opereze. Cu ce se confruntă Vlăduța Lupău?

De câțiva ani de zile, Vlăduța Lupău se confruntă cu o tuse cronică. Vedeta tușește sec aproape tot timpul, fapt ce îi afectează corzile vocale. De-a lungul timpului, artista a mers la numeroși medici pentru a afla care este problema. Iar în cele din urmă i s-a pus un diagnostic, hernie hiatală. Pentru a se asigura că diagnosticul este corect, Vlăduța Lupău a cerut părerea și unui medic din Paris, care a confirmat spusele specialiștilor români.

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit.

A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu”, a povestit Vlăduța Lupău, în mediul online.

„Nu vor să mă opereze, deși eu insist”

Sătulă de tratamente ineficiente și de tusea care o chinuie de ani de zile, Vlăduța Lupău și-a dorit să rezolve definitv problema printr-o operație. Artista ar face orice să scape de tusea cronică, mai ales că vocea îi este afectată.

Însă cum hernia este una destul de mică, medicii refuză să o opereze pe artistă, inclusiv medicul din Paris. Doctorul a refuzat operația, însă i-a prescris artistei un tratament mult mai dur. Acum, Vlăduța Lupău se plimbă cu plasa de medicamente după ea și speră că în urma tratamentului totul o să se rezolve.

„Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au măsurat hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze.

Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a mai spus Vlăduța Lupău.

